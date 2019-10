Główny Inspektorat Transportu Drogowego szykuje się do zakupu 358 nowych fotoradarów. Ponad 100 urządzeń stanie w nowych miejscach. Do GITD trafiło blisko 2500 wniosków w tej sprawie, a wśród proponowanych lokalizacji są między innymi Autostradowa Obwodnica Wrocławia, obwodnica Trójmiasta, a także tunel Wisłostrady w Warszawie. Materiał programu "Polska i Świat" w TVN24.

Pierwsze maszyny mają pojawić się na polskich drogach w trzecim kwartale 2020 roku.

Nowe fotoradary

W Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym obecnie zarejestrowano blisko 2500 wniosków o instalacje urządzeń rejestrujących. Wnioski skierowała między innymi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogowcy chcieliby zamontowania nowych fotoradarów w ciągu autostrady A8 na wysokości Wrocławia. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi tam bowiem niemal codziennie. - Taki odcinkowy pomiar prędkości właśnie na odcinkach autostradowej obwodnicy Wrocławia byłby potrzebny i na pewno spełniłby swoje zadanie - powiedział Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogowcy chcą, by Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamontował też dwa odcinkowe pomiary prędkości na obwodnicy Trójmiasta.

O nowe rejestratory zabiega też Warszawa. Władze stolicy sprawdziły, gdzie kierowcy jeżdżą najszybciej i wybrała dwa miejsca: w tunelu Wisłostrady chce fotoradaru, a na moście Poniatowskiego odcinkowego pomiaru prędkości.

Analiza trwa

Swoje wnioski do Inspekcji skierowały również policja, lokalne samorządy, społeczności lokalne oraz obywateli. Przed GITD zatem nie lada wyzwanie.

- Rozbudowa naszego systemu obejmuje w tym momencie wszystkie kategorie dróg, niewykluczone, że będą to autostrady, ale o tym, czy tam staną urządzenia, będziemy wiedzieli po przeprowadzeniu analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego - wyjaśnił Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Analizę prowadzi Instytut Transportu Samochodowego. To on ma podpowiedzieć GITD, gdzie ustawić nowe fotoradary. - Przede wszystkim zwracamy uwagę na stan bezpieczeństwa na drogach, w pierwszej kolejności miejsca, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków drogowych - powiedział Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Zmiana przepisów

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, po śmiertelnym wypadku na Bielanach, chce iść krok dalej i zapowiedział walkę o zmianę przepisów.

"Nie wszystko jednak zależy od władz miasta, dlatego będę apelował do rządu, by na przykład zmienił prawo dotyczące fotoradarów - dziś gminy nie mają prawa ich montować samodzielnie" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Prawie trzy lata temu Sejm odebrał fotoradary strażom miejskim i gminnym. Najwyższa Izba Kontroli krytykowała część samorządów, że zamieniły urządzenia w maszynki do zarabiania pieniędzy.

