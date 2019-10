Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur poinformował w czwartek, że na polskich drogach stanie 111 nowych fotoradarów. Jak podkreślił, urządzenia staną w niebezpiecznych miejscach, w których dochodzi do tragicznych wypadków drogowych.

Jak przekazał Główny Inspektor Transportu Drogowego, zakup nowych urządzeń związany jest z nowym projektem "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.



- Pierwsze nowe urządzenia powinny pojawić się w trzecim kwartale 2020 roku - wskazał Alvin Gajadhur, dodając, że urządzenia staną w niebezpiecznych miejscach, w których dochodzi do tragicznych wypadków drogowych.

Nowe fotoradary

Bat na piratów drogowych. Nawet pięć tysięcy złotych kary za milczenie Dziury w pamięci, wsadzanie za kierownicę przypadkowych osób lub nieodbieranie k... zobacz więcej » GITD planuje kupić 39 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 nowych stacjonarnych urządzeń rejestrujących, 30 nowych urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle oraz 11 przenośnych urządzeń rejestrujących w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa w miejscach niebezpiecznych, w których nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących między innymi z przyczyn technicznych.



Alvin Gajadhur zapowiedział również, że pojawią się nowe fotoradary, których do tej pory nie było w Polsce. - Będą to rejestratory przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych. One będą montowane na najbardziej niebezpiecznych przejazdach kolejowych, gdzie dochodziło do tragicznych wypadków - wyjaśnił. Łącznie GITD planuje kupić pięć takich urządzeń.

Na razie nie podano dokładnych lokalizacji nowych fotoradarów.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl na początku lutego br. poinformował, że do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD wpłynęło ponad 2400 wniosków od lokalnych społeczności o instalację urządzeń. "Zaproponowane przez wykonawcę lokalizacje zostaną wykorzystane w procesie decyzyjnym" - wskazywano.

Dodatkowo Inspektorat planuje zakup 247 nowych stacjonarnych urządzeń rejestrujących i ustawienie ich w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach, "o ile przeprowadzona analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wykaże uzasadnienie dla takiego działania".



Oprócz nowych fotoradarów w ramach projektu GITD planuje rozbudować infrastrukturę teleinformatyczną poprzez między innymi pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących.



Łączna kwota wydatków w ramach projektu to 162 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 85 procent, czyli 137,7 miliona złotych.