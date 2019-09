Pod hasłem "Europa jutra. Silna czyli jaka?" w Krynicy-Zdroju rozpocznie się we worek 29. Forum Ekonomiczne, zaliczane do najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie środkowej. Co roku w debatach, panelach dyskusyjnych i prezentacjach Forum bierze udział ponad 4 tys. osób.

Wśród gości trzydniowego spotkania, zwanego często "polskim Davos", tradycyjnie są przedstawiciele rządów i parlamentów z krajów Europy środkowo-wschodniej, szefowie wiodących spółek, eksperci, naukowcy, ludzie kultury oraz mediów z kilkudziesięciu krajów.



Na program tegorocznego Forum złoży się sześć sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów oraz rozmaite prezentacje. Dominować będzie tematyka ekonomiczna, polityczna i społeczna, choć nie zabraknie też dyskusji poświęconych innowacjom, cyberbezpieczeństwu, mediom czy ochronie zdrowia.

Tematy Forum

Wśród wiodących tematów Forum będą: energetyka, strategiczne surowce, rozwój gospodarczy, inwestycje, infrastruktura, transport, wyzwania środowiskowe, międzynarodowa współpraca gospodarcza oraz nowe technologie i cyfryzacja gospodarki.



We wtorek, jeszcze przed oficjalną inauguracją Forum, zaplanowano prezentację raportu o gospodarce i polskim społeczeństwie, przygotowanego przez Instytut Studiów Wschodnich i Szkołę Główną Handlową.



Wśród gości zagranicznych, którzy potwierdzili swój udział w krynickim Forum, są m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto, bułgarska wicepremier odpowiedzialna za politykę ekonomiczną i demograficzną Mariana Nikolova, a także b. głównodowodzący armii USA w Europie, a obecnie honorowy przewodniczący Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej, gen. Ben Hodges.

Nagroda dla premiera?

Podczas gali wieńczącej drugi dzień Forum nagrodzone zostaną osoby oraz instytucje, które – w ocenie członków Rady Programowej Forum Ekonomicznego - nadają ton życiu publicznemu, społecznemu i gospodarczemu w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagrody Forum Ekonomicznego przyznawane są w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Nazwisko laureata najbardziej prestiżowej statuetki - Człowieka Roku – do ostatniej chwili trzymane jest w tajemnicy.



W tym roku, w opinii wielu obserwatorów Forum, wyróżnienie może przypaść premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jak podał portal Onet, właśnie szef polskiego rządu jest poważnym kandydatem do tegorocznej nagrody; w ubiegłym roku otrzymał ją premier Litwy Saulius Skvernelis, a w poprzednich latach premier Węgier Wiktor Orban, premier Beata Szydło, i (w 2015 r.) prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Podczas gali wręczona zostanie również nagroda Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, przyznawana twórcom i promotorom kultury za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury naszego regionu. Ubiegłorocznym laureatem tej nagrody był kompozytor Krzysztof Penderecki. Środową galę wręczenia nagród uświetni koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod batutą podpułkownika Leszka Mieczkowskiego.

Lista gości