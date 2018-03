Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zamierza wprowadzić tak zwaną mobilną kontrolę celną, by nie trzeba było zgłaszać się osobiście do oddziału celnego. Chce też "ucywilizować" wielkie targowiska, tak aby od sprzedawanych tam towarów budżet otrzymywał należne podatki - podał wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Piotr Walczak.

W czwartek w Sejmie Walczak udzielał informacji, odpowiadając na pytania Anny Milczanowskiej (PiS) dotyczące wyzwań stojących przed Krajową Administracją Skarbową oraz planów na przyszłość.



Powiedział, że w najbliższym czasie KAS czeka pełne wdrożenie systemu STIR umożliwiającego monitorowanie transakcji na rachunkach bankowych. Jak zaznaczył Walczak, razem z systemem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przełoży się on na dalsze uszczelnienie w zakresie podatków pośrednich, przede wszystkim VAT. - To wdrożenie zostanie zakończone dopiero latem tego roku - zapowiedział wiceszef KAS.

Nowoczesne metody

Podkreślił, że administracja skupia się też na wdrożeniu nowoczesnych metod analitycznych. Według niego dokonana już "rewolucja" musi iść dalej, dlatego KAS, dzięki analizom danych stara się tworzyć "obraz podatnika 360 stopni" obejmujący pełne dane o podmiotach zobowiązanych do zapłaty danin publiczno-prawnych.



- Następna zmiana to jest bardzo duża reforma, która została niezauważona medialnie przynajmniej, w zakresie odpraw celnych. My ją w pełni zelektronizowaliśmy - poinformował Walczak. Dzięki temu odprawy celne mogą odbywać się kilkaset kilometrów od miejsca, w którym znajduje się towar.



- My chcemy pójść dalej. Chcemy zrobić pewną rewolucję w skali europejskiej, być może światowej, żeby do podatnika przyjeżdżał kontroler, żeby podatnik nie musiał jechać na oddział celny. To wymaga pewnej zmiany w systemach informatycznych, dużych zmian w naszych wytycznych, przepisach. (...). To nie będzie proces łatwy, ale chcemy doprowadzić do tak zwanej kontroli mobilnej - zapowiedział wiceminister. Jego zdaniem będzie to duża zmiana z punktu widzenia podatnika.



Podkreślił, że Krajowej Administracji Skarbowej zależy nie tylko na wpływach podatkowych, ale także na rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Dlatego KAS wspiera na przykład budowę tzw. suchego portu w Małaszewiczach. - Chcemy stać się hubem dla towarów z Dalekiego Wschodu - powiedział Walczak.

Miliardy z bazarów