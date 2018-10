Firmowe żłobki i przedszkola są jednym z najbardziej pożądanych przez pracowników dodatków. - Staje się to coraz popularniejszym elementem pakietu motywacyjnego dla firm, które zatrudniają rodziców - wskazała w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS Karina Trafna z Kids&Co. - Idealne jest, jeśli przedszkole czy też żłobek jest zlokalizowany albo bardzo blisko, albo najlepiej w tym samym budynku, w dużych miastach jest to ogromne wyzwanie - dodała. Jednocześnie zwróciła uwagę, że "po stronie deweloperów jest coraz większe zrozumienie i staje się to naturalnym elementem tkanki biurowcowej".