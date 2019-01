Spłata rat kredytów, choroby i oczekująca pomocy rodzina to główne powody kłopotów finansowych seniorów - wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Na zdarzający się co najmniej raz w miesiącu brak pieniędzy na opłacenie rat i rachunków skarży się co ósmy z 65-74 latków.

Jak podkreśla BIG, mimo tych kłopotów emeryci i tak lepiej radzą sobie z zarządzaniem domowym budżetem niż pozostałe grupy wiekowe Polaków, gdzie niemal co czwarta osoba przynajmniej raz w miesiącu boryka się z brakiem pieniędzy na opłacenie rat czy rachunków.



"Osoby po 64. roku życia nie pozwalają już sobie na rozrzutność, jedynie co pięćdziesiąty senior przypisuje sobie taką cechę, dla porównania wśród 18-24 latków rozrzutny jest co szósty, a w całej populacji co dziesiąty" - czytamy w badaniu.



Jak wskazano, wśród seniorów jest też mniej osób z zaległymi płatnościami niż w całym społeczeństwie.

Przyczyny problemów finansowych

Według prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka przyczyną problemów finansowych seniorów jest zbieg kilku niesprzyjających okoliczności. - Są to problemy zdrowotne wymagające niezaplanowanych wcześniej wydatków na leczenie, raty już spłacanych przez osoby starsze kredytów oraz oczekiwania bliskich, iż rodzice czy dziadkowie zawsze pomogą w potrzebie - powiedział.

Konsekwencja to opóźnienia płatności rachunków i rat kredytów czy pożyczek. Seniorzy nie są jednak grupą wiekową, która negatywnie wyróżnia się w społeczeństwie, jeśli chodzi o solidność płatniczą. O ile wśród wszystkich dorosłych Polaków obecnie co jedenasty (8,8 proc.) ma opóźnione płatności widoczne w bazach BIK oraz BIG InfoMonitor, tak po 64. roku życia jest to co dwudziesta osoba (5,3 proc.) – wynika z badania.



W bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się obecnie ponad 349 tys. osób, które ukończyły 64 lata i mają przeterminowane o co najmniej 30 dni płatności na minimum 200 zł, w tym kredyty, pożyczki czy bieżące rachunki i długi windykowane. Łączna wartość ich zaległości przekracza 7,8 mld zł.



Gdy 65-74 latkowie na liście przyczyn, braku pieniędzy na konieczne wydatki, wymieniają na pierwszym miejscu problemy zdrowotne, na drugim kredyty i zakupy ratalne, a następnie konieczność pomagania rodzinie, to 18-24 latkowie jako przyczynę pustki w portfelu w dniu płatności rachunków podają rozrzutność, brak pracy i nieumiejętność planowania budżetu.



Ale choć siwe skronie to gwarancja życiowego doświadczenia i większej wiedzy, nawet na emeryturze zarządzenie budżetem może być problemem. Według BIG co dziesiąta osoba w wieku 65-74 lat wskazuje, że nadal nie umie planować swoich finansów i jest to jedna z pięciu najważniejszych przyczyn kłopotów z płynnością (wśród wchodzących w dorosłość taki problem sygnalizuje co piąty badany).



Badanie na zlecenie BIG InfoMonitor zrealizowała firma Quality Watch, techniką wywiadów internetowych (CAWI) wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1296 dorosłych mieszkańców Polski w październiku 2018 roku.

Jedna z firm

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników.

BIG InfoMonitor jest jedną z prywatnych firm, która, działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Oprócz niego na rynku funkcjonują jeszcze Krajowy Rejestr Długów BIG, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.