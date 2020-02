Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało w poniedziałek terminy ferii w roku szkolnym 2020/2021. Dwutygodniowa przerwa w nauce z powodu ferii zimowych, zależnie od województwa, odbędzie się w jednym z czterech terminów między 18 stycznia a 28 lutego 2021 roku.

Pierwsi w roku szkolnym 2020/2021 – od 16 do 31 stycznia 2021 roku – odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.



Od 23 stycznia do 7 lutego na ferie udadzą się uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.



Od 30 stycznia do 14 lutego – odpoczną od szkoły uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Dni nauki, ferie, świąteczne przerwy i egzaminy. Oto kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Dla 4,6 miliona uczniów z blisko 24 tysięcy szkół w poniedziałek rozpoczyna się... zobacz więcej »



Ostatni – od 13 do 28 lutego – odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Terminy ferii zmieniają się cyklicznie

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.



Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.



Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.