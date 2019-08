CERT Polska ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod PGE Polską Grupę Energetyczną.

Jak poinformowano we wpisie na Twitterze, oszuści w wysyłanych SMS-ach wzywają do uregulowania rzekomych należności za prąd.

"Saldo Twojej ostatniej faktury za energie wynosi -2.30 PLN. Ureguluj naleznosc do 27.08.19, aby uniknac naliczenia odsetek. https://secure-pge.eu/payu" - czytamy w wiadomości (pisownia oryginalna).

Należy zignorować takiego SMS-a i pod żadnym pozorem nie otwierać strony podanej w wiadomości.

Jej otwarcie może bowiem skutkować zainstalowaniem złośliwego oprogramowania na urządzeniu.



Nowa kampania SMS fałszywego #dotpay / #payu tym razem na ujemne saldo #pge z krótkim terminem płatności. Sposobem na pozyskanie numerów, który wykorzystują przestępcy są ogłoszenia na portalu #olx. Podajcie dalej i pamiętajcie o zgłaszaniu smsów na https://t.co/dmKMSSbgAt pic.twitter.com/gabk8PFNxp — CERT Polska (@CERT_Polska) August 27, 2019





Oszuści w ofensywie

To kolejne ostrzeżenie przed oszustami, które pojawiło się w ostatnich tygodniach.

Pod koniec lipca PGE Obrót ostrzegała przed e-mailami od oszustów, wzywającymi do zapłaty rzekomych należności za prąd.

"Nasze pieniądze trafią na konto oszustów". Policja ostrzega Podszywają się pod współpracujące firmy, a następnie informują, że zmieniony zos... zobacz więcej » Wcześniej, bo pod koniec czerwca, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ostrzegało przed oszustami podszywającymi się pod przedstawicieli firmy.

"Osoby podszywające się pod pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. odwiedzają naszych Klientów w domach, podając się za naszych przedstawicieli i wymuszają na klientach podpisanie rzekomo nowych bądź aktualizacje umów na dostawę gazu i energii elektrycznej, wskazując przy tym na rzekome znaczące podwyżki cen energii elektrycznej i gazu w przyszłości" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

CERT Polska

CERT Polska został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. Zespół działa w strukturach państwowego instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).



W całym 2018 roku operatorzy CERT Polska przyjęli 19 439 zgłoszeń. Najwięcej zdarzeń dotyczyło phishingu, czyli próby wyłudzenia danych na przykład służących do logowania do konta. Zespół podał, że o 17,5 procenta wzrosła w ujęciu rocznym liczba incydentów w sieci.