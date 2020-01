Odtwórz: Błaszczak: chcemy, żeby umowa została podpisana do końca miesiąca

W przyszłym tygodniu Polska sfinalizuje umowę w sprawie zakupu 32 amerykańskich myśliwców F-35 - zapowiedział w radiowej Jedynce minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że "wyposażenie polskich Sił Powietrznych w te samoloty da nam przewagę w powietrzu".

Błaszczak powiedział, że więcej szczegółów dotyczących umowy kupna samolotów poznamy w przyszłym tygodniu. - Negocjacje są już praktycznie zakończone - dodał.

Podkreślił, że "wyposażenie polskich sił powietrznych w te samoloty da nam przewagę w powietrzu". - To jest też skok, jeżeli chodzi o technologię. Można porównać ten skok do kupienia na początku lat dwutysięcznych F-16 - mówił szef MON.

Jak zaznaczył, F-35 to nie tylko samolot. - To także centrum dowodzenia. To najnowocześniejsza technologia - dodał.

"To są najnowocześniejsze samoloty". Błaszczak przekonywał, że zakup F-35 to rezultat bardzo dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. - Nie każde państwo może kupić te samoloty. Te samoloty są niewidzialne dla radarów przeciwnika, a więc to jest bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o rozwój polskich sił zbrojnych - mówił.

Jak zapowiedział, "pierwsze sztuki będą gotowe w 2024 roku".

Ile zapłacimy?

Pod koniec maja 2019 roku Polska wystąpiła z zapytaniem ofertowym w sprawie 32 myśliwców F-35A. Deklaracja chęci zakupu tych maszyn została powtórzona także w czerwcu podczas spotkania prezydenta RP Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

We wrześniu 2019 roku Departament Stanu przekazał do Kongresu i opublikował notyfikację, która zawiera szczegóły polskiego zamówienia. W tym dokumencie maksymalna cena transakcji została określona na 6,5 miliarda dolarów. Szef MON Mariusz Błaszczak wielokrotnie podkreślał jednak, że ostateczna kwota będzie zbliżona do tej, którą zapłaciła Belgia, dlatego że kupujemy podobną liczbę samolotów.

Belgowie chcą mieć 34 maszyny. Departament Stanu USA podał na początku cenę 6,53 mld dolarów, a po negocjacjach skończyło się na 4 mld dolarów.

F-35

F-35 Lightning II to jednomiejscowy wielozadaniowy samolot bojowy o obniżonej wykrywalności przez radar, zaliczany do piątej generacji myśliwców. Dzięki kształtowi i uzbrojeniu chowanemu do wnętrza kadłuba oraz przez zastosowanie materiałów absorbujących promieniowanie, jest trudniej wykrywalny dla radarów.

Jego długość to około 15 m, rozpiętość 11 metrów. Bez ładunku waży 13 ton, maksymalna masa startowa to ponad 31 ton. Osiąga maksymalna prędkość 1,6 Macha; jego zasięg wynosi blisko 2,8 tys. km, a zasięg bojowy ok. 1200 km.

F-35 produkowany jest przez koncern Lockheed Martin i poddostawców, wśród których są Northrop Grumman i BAE Systems. Został zwycięzcą konkursu w programie JSF – Joint Strike Fighter.