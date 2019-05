Do 14 czerwca tego roku można zgłaszać się do udziału w polskiej edycji międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Laureaci zostaną wyróżnieni w trzech kategoriach: Produkcja i Usługi, Nowe Technologie/Innowacyjność oraz Nowy Biznes. Spośród nich wybrany będzie zdobywca głównego tytułu Przedsiębiorca Roku 2019. Będzie on reprezentował Polskę w międzynarodowym finale w Monte Carlo. TVN24 BiS jest jednym z partnerów konkursu.

- Dzisiaj na około 60 firm, które będą startowały w szerokim finale, myślę że połowa, to będą firmy technologiczne - to jest ogromna zmiana na przestrzeni ostatnich kilku lat - mówił w programie "Bilans" w TVN24 BiS Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Programu EY Przedsiębiorca Roku.

Jak wskazywał były premier, EY Przedsiębiorca Roku, "to konkurs na fajnego przedsiębiorcę, którego chcemy pokazać i w Polsce i na forum międzynarodowym".

EY Przedsiębiorca Roku 2019

W konkursie EY Przedsiębiorca Roku już po raz 17. zostaną wyróżnieni najlepsi polscy przedsiębiorcy. EY Przedsiębiorca Roku to polska edycja międzynarodowego programu EY Entrepreneur Of The Year.

Konkurs funkcjonuje w ponad 60 krajach. Co roku zwycięzca krajowej edycji reprezentuje Polskę na światowym finale EY World Entrepreneur Of The Year w Monte Carlo. Kryteria oceny kandydatów są takie same we wszystkich krajach i dają przedsiębiorcom równe szanse w rywalizacji o zwycięstwo w światowym finale.

Oto Przedsiębiorca Roku 2018 Doktor Filip Granek, założyciel spółki XTPL i twórca innowacyjnej w skali global... zobacz więcej » Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.przedsiebiorcaroku.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jury oceni kandydatów według takich kryteriów jak przedsiębiorczość, strategia firmy i jej wyniki finansowe, efektywność podjętych inwestycji, innowacyjność, działalność międzynarodowa. Przyjrzy się również czynnikom pozaekonomicznym, do których należą między innymi relacje przedsiębiorcy z pracownikami czy zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.



Rozstrzygnięcie 17. edycji konkursu nastąpi w listopadzie tego roku podczas uroczystej Gali Finałowej.

Laureaci

Dotychczasowymi zwycięzcami polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku byli między innymi Dariusz Miłek (CCC), Michał Kiciński i Marcin Iwiński (CD Projekt), Piotr Mikrut (Śnieżka), Ryszard Florek (FAKRO), czy Piotr Krupa (KRUK S.A.).

Zwycięzcą 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku był dr Filip Granek, założyciel spółki XTPL i twórca innowacyjnej w skali globalnej technologii umożliwiającej ultraprecyzyjny druk nanomateriałów.

