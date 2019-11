Niższy ZUS dla małych firm, czternasta emerytura, równość płac kobiet i mężczyzn czy poprawa bezpieczeństwa na drogach. To tylko niektóre obietnice, o których mówił we wtorek w expose premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział także zmiany w konstytucji, by zagwarantować "prywatność i ochronę" środków obywateli zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Zobacz relację z expose premiera.

1. Strategia demograficzna

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że chciałby aby w nadchodzącej kadencji powstała i zaczęła działać "Wielka strategia demograficzna".

- Możemy być za 20 lat znacząco większym narodem. Strategia demograficzna i strategia wielkiego powrotu Polaków do ojczyzny, wszystkich tych dramatycznie doświadczonych we wcześniejszych pokoleniach, i tych ze Wschodu, i tych z Zachodu - oni wzbogacą Polskę - wyjaśniał.

Jednocześnie szef rząd rządu zwrócił uwagę, że "stajemy na progu wielkich zmian i wielu niekorzystnych trendów". - Pomimo tego, celem mojego rządu w najbliższych czterech latach jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu PKB na poziomie 2-3 punkty procentowe wyższym niż w strefie euro - wskazał.

Zdaniem premiera, "dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia państw zachodniej Europy".

2. Wsparcie dla przedsiębiorców

Cztery spółki złożyły nowe wnioski w sprawie cen prądu Cztery kontrolowane przez państwo spółki energetyczne złożyły nowe wnioski taryf... zobacz więcej » Morawiecki wskazał, że zostaną wprowadzone zmiany wspierające przedsiębiorców. - Niższy ZUS średnio o 500 złotych dla małych firm, ryczałt do jednego, a potem dwóch milionów euro obrotów. Niższy CIT do 2 milionów euro obrotu czy ponad miliard na dodatkowe inwestycje strategiczne dla firm - wymienił.

O tych zmianach szef rządu mówił już w trakcie kampanii wyborczej. Jak wyjaśniał premier we wrześniu, jeżeli przedsiębiorca ma przychód poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie, a dochód poniżej 6 tysięcy złotych miesięcznie, średnio zapłaci na ZUS o 500 złotych mniej niż wynosi zryczałtowana składka, którą płaci każdy przedsiębiorca. Zgodnie z szacunkami PiS dzięki temu małe firmy mają zaoszczędzić ponad 1,2 miliona złotych. Z rozwiązania ma skorzystać ponad 270 tysięcy przedsiębiorców.

Pakiet zakłada także czterokrotne podniesienie limitu przychodów, do którego polskie firmy mogą ryczałtowo rozliczać PIT. Granica ma zostać podniesiona z 250 tysięcy euro do miliona euro rocznych przychodów.

Ponadto, zgodnie z planami rządu, obniżona od 2019 roku stawka CIT do 9 procent ma objąć większą liczbę podatników. Limit przychodów dla małego podatnika zostanie bowiem podniesiony z 1,2 do 2 milionów euro.

Zdaniem Morawieckiego, "to łącznie kilka kolejnych miliardów złotych dla małych i średnich polskich firm".

3. Ulgi dla przedsiębiorców

Premier mówił także, że "żeby zrealizować te wszystkie ambitne plany rozwojowe, musimy oprzeć się na nowoczesnej gospodarce". Premier podkreślił, że "sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość".

Jak mówił, pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. - Tych wysiłków nie Trzeci próg podatkowy zamiast "budżetowych protez". Apel szefa Solidarności Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w apelu wystosowanym w po... zobacz więcej » zaprzestaniemy, ale jednocześnie zdecydowanie, punktowo i systemowo uprościmy prawo podatkowe i wprowadzimy następne rozwiązania wspierające polskie firmy - małe i średnie przedsiębiorstwa - zapowiedział premier.

- W tej kadencji zaproponujemy dalszą przebudowę systemu podatkowgo (...), wprowadzimy kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych przedsiębiorców, na przykład możliwość natychmiastowego rozliczenia kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności długotrwałej i wiążącej się z formalnościami amortyzacji.

- Wprowadzimy tak zwany estoński CIT dla mikro i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. To wsparcie w reinwestycji zysku i ułatwienie finansowania własnego dla małych firm, które bardzo potrzebują zastrzyku kapitału - powiedział.

Ponadto premier zapowiedział dokonanie "fundamentalnego przeglądu instytucji państwowych, redukcji biurokracji i administracji". - W ten sposób zaoszczędzimy co najmniej kilka miliardów złotych - wskazał Morawiecki.

4. Trzynasta i czternasta emerytura

Premier podkreślił, że "nie ma zdrowego rozwoju bez solidarności". - Będziemy kontynuować wypłatę trzynastej emerytury, a w 2021 roku wypłata czternastki - powiedział.

- Chcemy też zadbać o aktywność seniorów i łagodzić samotność jesieni życia, dlatego tak mocno rozbudowujemy domy seniora i zachęcamy samorządy do korzystania z pieniędzy rządowych na ten cel - wskazał Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że "rodzina jest i musi pozostać fundamentem społeczeństwa".

5. Likwidacja OFE, wzmocnienie PPK

Premier Morawiecki mówił także o likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych. - W naszym projekcie każdy może otrzymać pieniądze z OFE, które staną się prywatnymi środkami gromadzonymi na emeryturach, ale można też swoją składkę przepisać do konta w ZUS. Zrobiliśmy to, bo wierzymy, że partnerstwo i wolność decydowania rodzi zaufanie, a nie ma systemu emerytalnego bez zaufania - mówił.

Szef rządu zwrócił uwagę, że rząd wprowadził także "pierwszy, przełomowy program prywatnego oszczędzania". Chodzi o Pracownicze Plany Kapitałowe. Mateusz Morawiecki podkreślał, że jest to program, który daje możliwość długofalowego formowania polskiego kapitału. - Nasz program jest programem zainicjowanym przez rząd, ale oszczędności, które gromadzą w nim Polacy, są środkami w pełni prywatnymi i dziedziczonymi - mówił.



- Ale jednocześnie rozumiemy nieufność Polaków do systemu. Nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję do wszystkich siedzących tutaj na sali: naprawmy to wspólnie. Zmieńmy Konstytucję RP tak, aby zagwarantować środki PPK i Indywidualnych Kont Emerytalnych, zagwarantować ich prywatność i ochronę - tak możemy odzyskać zaufanie obywateli, przywrócić im wiarę w godną egzystencję - stwierdził szef rządu.

6. Wsparcie dla kobiet i rodzin wielodzietnych

Morawiecki mówił także o sytuacji kobiet na rynku pracy. - Równość w miejscu pracy jest wartością, o którą będziemy mocno zabiegać, bo jeśli za taką samą pracę nasze mamy, siostry, żony, córki dostają niższe wynagrodzenie niż mężczyźni to nie jest to normalne - stwierdził.

- Będziemy dążyć do sprawiedliwej zasady: taka sama płaca za taką samą pracę - podkreślił.

Szef rządu zwrócił uwagę, że "Polki często stają przed wyborem: praca albo dziecko". - Nowoczesne państwo pomaga przy tym wyborze, dlatego obok stale rosnącej dostępności żłobków (...) zwiększamy dostępność elastycznych form zatrudnienia dla rodziców poprzez pracę zdalną lub pracę w niepełnym wymiarze godzin - powiedział Morawiecki.

Jest porozumienie w sprawie unijnego budżetu na 2020 rok Więcej pieniędzy na działania klimatyczne, badania naukowe, na małe i średnie fi... zobacz więcej » - Mama po urlopie macierzyńskim musi mieć większą łatwość w powrocie na rynek pracy. Nasze działania będą temu służyć - zapewnił. Premier zapowiedział, że rząd dla rodzin z trójką lub więcej dzieci zaproponuje "dodatkowe ulgi i ułatwienia".

7. Repolonizacja

Morawiecki oświadczył, że Polska będzie jednym z najbardziej przyjaznych krajów dla inwestorów zagranicznych, zapowiedział też wsparcie międzynarodowej ekspansji polskich firm.

- Jak w pierwszej kadencji, będziemy na warunkach rynkowych repolonizować, bo im więcej polskich firm, tym więcej wolności i dobrobytu, tym więcej normalności - dodał premier.

8. Polska ma stać się "tech nation"

- Czwarta rewolucja przemysłowa, big data, sztuczna inteligencja, uczące się maszyny, drukarki 3D, cyberbezpieczeństwo, chmury danych - albo będziemy takiej rewolucji aktywnymi uczestnikami, albo zostaniemy zepchnięci na pobocze historii. Jesteśmy ambitnym narodem i chcemy wejść w główny nurt przemian gospodarczych świata - mówił Morawiecki.

- Chcemy promować kreatywność i innowacyjność. Polska staje się "tech nation" - dodał.

- Polscy uczniowie muszą być gotowi, aby sprostać nowym wymaganiom, a szkoła ma obowiązek, by ich do tego przygotować. - Dostosujemy program nauki i szkolnictwo zawodowe do wymagań współczesnych gospodarek - stwierdził Mateusz Morawiecki.

9. Rozwój szkół

Rząd ma również uruchomić specjalny program dla szkół. - Uruchomimy składający się ze środków krajowych i unijnych program o wartości dwóch miliardów złotych, który sprawi, że polska szkoła będzie odpowiadała nie tylko potrzebom teraźniejszości, ale i przyszłości - mówił szef rządu.

Wskazał, że środki te będą mogły zostać przeznaczone na przykład na pomoce do nauk programowania, multimedialne tablice czy modernizację szkół. - W ciągu naszej kadencji przeprowadzimy wielką modernizację szkół. Nasz cel - to co najmniej tysiąc zeroemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie ekologicznych szkół - powiedział Morawiecki.

Zapowiedział też, że przeznaczy środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli "na przyszły rok, także od nowego roku szkolnego".

Premier zapowiedział, że "w ciągu najbliższych 4-6 lat" rząd zainwestuje dziesiątki miliardów złotych "w największe polskie projekty, które wzmocnią naszą wspólnotę wewnątrz i naszą pozycję na zewnątrz".

W tym miejscu wymienił: przekop Mierzei Wiślanej, budowę tunelu do Świnoujścia, budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, drogi Via Baltica, Via Carpatia czy budowę ponad stu obwodnic.

Odniósł się też do budowy Baltic Pipe, "nowego korytarza dostaw gazu, który będzie zarazem symbolicznym końcem uzależnienia Polski od dostaw gazu ze Wschodu" - podkreślił. Premier wspomniał też o kolejach. - Naszym celem jest zmodernizowanie i wybudowanie ponad 9 tysięcy torów kolejowych - powiedział.

11. Zielona energia i kaucje za plastik

Premier Morawiecki zapowiedział też, że zostanie powołany pełnomocnik do spraw odnawialnych źródeł energii. - Tradycyjna energetyka jeszcze długo będzie ważna w naszym systemie elektroenergetycznym, ale realia się zmieniają. Kiedyś nie było nas stać na rozwijanie źródeł odnawialnych, a teraz nie stać nas na to, żeby ich nie rozwijać, także dlatego, że może to dać potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu - stwierdził premier.



Wyliczał, że energetyka prosumencka, fotowoltaika, program budowy farm (wiatrowych - red.) na morzu, elektromobilność, elektrownie jądrowe, to nie tylko program energetyczny, ale także gospodarczy.



Szef rządu akcentował, że odpowiedzialnie myśląc o środowisku trzeba walczyć o to, by plastik nie zalał naszej planety. - Wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe i szereg programów redukujących zużycie plastiku - zapowiedział.

12. Bezpieczeństwo na drogach i zmiany dla kierowców

Podkreślił, że jednym z priorytetów będzie poprawa bezpieczeństwa na drogach. - Utworzymy program bezpiecznej infrastruktury drogowej, by współfinansować bezpieczne chodniki, lampy uliczne, przejścia dla pieszych, ronda, światła, wysepki, czy wyniesienia na przejściach - wskazał Mateusz Morawiecki.

- Nie może być dłużej tak, że przejście dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym elementem na drogach. Badania pokazują, że piesi zachowują się roztropnie na przejściach, dlatego wprowadzimy pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście - zapowiedział.

Premier powiedział również, że rząd wprowadzi "rozwiązania, które sprawią, że to piraci drogowi poniosą finansowe konsekwencje łamania przepisów". - Włączymy też obywateli, poprzez internet i mechanizmy demokracji bezpośredniej, do tworzenia przepisów wzmacniających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - wyjaśnił.

Szef rządu jednocześnie zapowiedział ułatwienia w poruszaniu się "kierowców z rodzinami" po miastach.

- Wprowadzimy możliwość korzystania z buspasa, gdy znajdują się minimum cztery osoby. Buspas spełnia swoją funkcję, gdy rozładowuje ruch drogowy, a nie kiedy pozostaje pusty - tłumaczył Morawiecki.