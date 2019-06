Co może kupić zwycięzca loterii Eurojackpot?

Co może kupić zwycięzca loterii Eurojackpot? "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Wygrała milion funtów. Pozwała loterię do sądu, bo pieniądze "zniszczyły jej życie"

Odtwórz: Co może kupić zwycięzca loterii Eurojackpot?

Odtwórz: Co może kupić zwycięzca loterii Eurojackpot?

Właściciel kuponu Eurojackpot, wartego ponad 193 miliony złotych odebrał swoją wygraną - poinformował w środę Totalizator Sportowy. Szczęśliwy zwycięzca zdradził, na co zamierza przeznaczyć pieniądze.

10 maja 2019 roku gracz z Polski wygrał w Eurojackpot rekordową kwotę 193 milionów 396 tysięcy 500 złotych. Wygrana padła w jednej z miejscowości powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim.

Polak wygrał fortunę na loterii. Co można za nią kupić? Ponad 193 miliony złotych - taką kwotę w loterii Eurojackpot wygrał w piątek szc... zobacz więcej » Od tej sumy trzeba będzie jeszcze zapłacić podatek w wysokości 10 procent, czyli 19,3 miliona złotych. Oznacza to, że na to konto zwycięzcy trafiły ostatecznie 174 miliony 56 tysięcy 850 złotych.

Plany na przyszłość

Jak poinformował Totalizator Sportowy, odbierając wygraną w jednym z oddziałów spółki, gracz przyznał, że ufa swojemu szczęściu do gier, choć kiedy trzymał w ręku kupon wart ponad 193 miliony złotych, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Sprawdzał swoje liczby kilka razy w internecie, aby się upewnić.

Pytany o sposób gry wspomniał, że najczęściej grywa na chybił trafił. W dniu losowania poczuł jednak impuls, dzięki któremu wszedł do punktu Lotto i wytypował szczęśliwe liczby: 5, 7, 15, 19, 29 oraz 3 i 8.

Dodał, że wygrana z pewnością odmieni jego życie. Planuje budowę domu i podróże. Marzy o wyprawie na południe Europy, choć najbliższe wakacje spędzi raczej w Polsce.

O loterii

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. We wrześniu 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

W grze uczestniczy 18 europejskich państw, stąd kwoty na wygrane są tak duże. Wszyscy grający mają takie same szanse. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb.

Pierwsza dziesiątka najwyższych wygranych w Polsce:

1. 193 396 500,00 zł - 10 maja 2019 (Eurojackpot)

2. 36 726 210,20 zł - Skrzyszów, 16 marca 2017 (Lotto)

3. 35 234 116,20 zł - Ziębice, 22 sierpnia 2015 (Lotto)

4. 33 787 496,10 zł - Gdynia, 9 lutego 2012 (Lotto)

5. 30 927 429,60 zł - Bolesławiec, 1 września 2012 (Lotto)

6. 30 588 372,20 zł - Żabno, 31 maja 2016 (Lotto)

7. 30 216 854,10 zł - Suwałki, 7 lutego 2015 (Lotto)

8. 29 465 370,60 zł - Bolimów, 22 września 2012 (Lotto)

9. 28 825 110,00 zł - Poznań, 16 lutego 2013 (Lotto)

10. 28 085 312,20 zł - Barcin, 6 czerwca 2015 (Lotto).