Europejska Organizacja do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała we wtorek o awarii systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Możliwe są perturbacje dotyczące lotów. Informacje o awarii potwierdza między innymi lotnisko Chopina w Warszawie.

Z komunikatu Eurocontrolu wynika, że awaria systemu będzie miała wpływ na system planów lotów.

"Wprowadzono procedury awaryjne, które spowodują zmniejszenie zdolności europejskiej sieci o około 10 procent. Trwają prace nad rozwiązaniem problemu" - podkreśliła organizacja.

Ograniczenia w ruchu

System zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Enhanced Tactical Flow Management System - ETFMS) ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania transportu lotniczego w Europie.

Eurocontrol zapewnia, że awarią nie została dotknięta bezpośrednio kontrola ruchu lotniczego. Nie ma również skutków dla bezpieczeństwa wynikających z tego incydentu.



Belgijskie media (Eurocontrol znajduje się w Brukseli) podają, że zmniejszona zostanie liczba samolotów, które maksymalnie mogą być obsłużone co godzinę. Na razie nie ma informacji, jakie ograniczenia mogą być nałożone na konkretne lotniska.

Możliwe utrudnienia w Warszawie

Informacje o kłopotach potwierdza lotnisko Chopina w Warszawie. "Z powodu awarii europejskiego systemu odpowiedzialnego za przydział korytarzy powietrznych, którego właścicielem jest Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, należy spodziewać się opóźnień w wykonywaniu operacji startów i lądowań na lotniskach w całej Europie, także na Lotnisku Chopina w Warszawie" - informuje w odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl dział public relations stołecznego portu.

"Możliwe są także utrudnienia w trakcie obsługi pasażerów na terminalach" - podkreślono.

Przedstawiciele lotniska Chopina radzą pasażerom, aby w celu uzyskania szczegółowej informacji o statusie swojego lotu, kontaktować się bezpośrednio z liniami lotniczymi.

Wyjaśnienia zamieszczono także na profilu społecznościowym lotniska Chopina na Facebooku.





Kraków, Gdańsk, Poznań

Także drugie w Polsce pod względem liczby pasażerów lotnisko w Krakowie prosi pasażerów o śledzenie informacji dostępnych w internecie i kontakt z przewoźnikami. Jednak, jak poinformowała w mailu do tvn24bis.pl Monika Pabisiek, rzecznik lotniska im. Jana Pawła II, "wszystkie samoloty obecnie odlatują/przylatują z/do Krakowa zgodnie z rozkładem". Zgodnie z planem odbywają się też odprawy.



Utrudnienia są natomiast w porcie lotniczym w Gdańsku. - Zmiany polegają na ograniczeniu do 3 startów na godzinę lotów w ruchu międzynarodowym. Krajowe połączenia realizowane są bez ograniczeń - mówi w rozmowie z tvn24bis.pl Michał Dargacz z biura prasowego.

Standardowo, w najbardziej ruchliwych godzinach, gdańskie lotnisko obsługuje do 10 lotów, w najmniej ruchliwych 5-6 lotów. Jak przyznaje Dargacz, widoczne są już "opóźnienia z powodu awarii".



- Jeżeli awaria potrwa dłużej, to mogą być wprowadzone nawet większe ograniczenia, nawet do 1 lotu na godzinę. Nie wiemy, ile potrwa awaria, zależy od tego w jakim czasie Bruksela się z nią upora - podkreśla.

Starty zostały ograniczone również na lotnisku Poznań - Ławica: do jednego lotu krajowego i jednego zagranicznego na godzinę. Wcześniej, poza sezonem, jak informuje Błażej Patryn, rzecznik prasowy, ten port obsługiwał średnio cztery loty startowe na godzinę.

"Z pewnością wystąpią utrudnienia do czasu zakończenia naprawy systemu" - napisał w odpowiedzi na nasze pytania Patryn, dodając, że lotnisko nie zna perspektywy czasowej usunięcia awarii.

PAŻP: możliwe opóźnienia na polskich lotniskach

W związku z awarią europejskiego systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego, na polskich lotniskach można spodziewać się opóźnień startów i lądowań samolotów - poinformował we wtorek PAP rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Mateusz Sokołowski.

Sokołowski wyjaśnił, że w związku z awarią sytemu, Eurocontrol nałożył ograniczenia na europejskie porty lotnicze w kwestii lądowań i startów samolotów. Zwrócił jednak uwagę, że nie są one jednorodne dla wszystkich portów. Trudno w tej chwili wskazać, na ilu lotniskach w Polsce mogą wystąpić opóźnienia.

- Pasażerowie muszą się jednak przygotować, że opóźnienia mogą wystąpić - zastrzegł Sokołowski.

Dodał, że zgodnie z informacją, jaką PAŻP uzyskała od Eurocontrol, awaria prawdopodobnie ma zostać usunięta we wtorek wieczorem.

- Organem zarządzającym całym ruchem lotniczym w Europie jest Network Manager w Brukseli. To tam nastąpiła awaria systemu, który zbiera i przypisuje złożone plany lotów do konkretnych operacji. PAŻP przeszła na system zapasowy, podobnie jak Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol). Musimy jednak dostosować się do nałożonych ograniczeń - tłumaczył rzecznik PAŻP.