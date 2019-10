Od godziny 22 w piątek niedostępny jest system ePUAP i witryna obywatel.gov.pl. Ma to związek przerwą serwisową, która jednak trwa dłużej niż początkowo planowano.

Informacje o problemach z funkcjonowaniem platformy ePUAP dostaliśmy na Kontakt 24.

"Serwis ePUAP nie działa, nie można dodać się elektronicznie do listy wyborców. Najlepszy czas na remont" - napisał jeden z internautów.

"Serwis ePUAP nie działa, a jest to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego głosowanie poza swoim miejscem zamieszkania, na parę dni przed wyborami sytuacja co najmniej dziwna, a już na pewno niedopuszczalna" - pisał pan Marcin.

Planowana przerwa

Jeszce w piątek Centralny Ośrodek Informatyki podał, że platforma ePUAP będzie w nocy z piątku na sobotę niedostępna.

"Uwaga! Dziś od godziny 22:00 do jutra do godziny 5:00 będziemy prowadzić planowe prace serwisowe. Wiążą się one z niedostępnością systemów takich jak Pz.gov.pl, Epuap.gov.pl czy Obywatel.gov.pl. Przepraszamy za utrudnienia z tym związane" - napisał COI na Twitterze.



W sobotę rano na stronie ePUAP można było przeczytać informację o wydłużeniu przerwy serwisowej oraz o tym, że system będzie ponownie dostępny "po godzinie 13".

Podobny komunikat widniał na stronie obywatel.gov.pl.

Ostatnie dni

Wniosek składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Do spisu wyborców można się dopisać również przez internet, ale wymagany jest do tego profil zaufany (potwierdzający tożsamość) - aby z niego skorzystać trzeba mieć konto na ePUAP.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Pozwala też komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą.