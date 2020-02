Niepokój na światowych rynkach wyraźnie szkodzi polskiej walucie. W poniedziałek złoty osłabia się do większości głównych walut. Na warszawskiej giełdzie główne indeksy spadają po ponad 3 procent.

Przez obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa tracą wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy.

WIG20 traci 3,8 proc., WIG zniżkuje 3,6 proc., mWIG40 idzie w dół o 3,3 proc., a sWIG80 spada o 3,4 proc.

Po godz. 12.00 WIG20 tracił nawet nieco ponad 4 proc. Jest to największy dzienny spadek od 24 czerwca 2016 r., kiedy to indeks stracił na koniec dnia 4,5 proc. Czerwono na giełdach, ropa mocno w dół. Rynki drżą przed koronawirusem Na światowych rynkach rośnie niepokój, że może dojść do globalnej pandemii koron... zobacz więcej »

Indeks największych 20 spółek na giełdzie zbliża się do poziomu 2 tys. punktów i znajduje się najniżej od stycznia 2017 r.

W WIG20 w dół idą wszystkie spółki, przy czym najmocniej spadają KGHM - o 6,2 proc., LPP - o 5,2 proc. oraz Lotos - o 5 proc.

Akcje spółek energetycznych - PGE i Tauronu - odnotowują historyczne minima. Akcje PKO BP są najniżej od kwietnia 2017 roku, PKN Orlen - od października 2016 roku, PGNiG - od stycznia 2011 roku, a JSW - od czerwca 2016 roku.

W obawie o rozprzestrzenianie się koronawirusa w dół po blisko 9 proc. idą notowania operatora wycieczek Rainbow Tours oraz czarterowej linii lotniczej Enter Air.

O około 15 proc. rośnie kurs Mercatora - producenta rękawic medycznych i dystrybutora materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Waluty pod presją

W poniedziałek około 13.30 frank szwajcarski kosztował 4,054 zł (+0,3 proc.).

Za jednego dolara trzeba było zapłacić 3,971 zł (+0,42 proc.), a euro - 4,299 zł (+0,2 proc.).

Tanieje nieco funt, który kosztował 5,122 zł (-0,07 proc.).