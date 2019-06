Odtwórz: "Pierwszy krok w kierunku ochrony klimatu to jest odejście od węgla w energetyce"

Rada nadzorcza zaakceptowała decyzję zarządu Energi o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa firmy wiceprezesowi do spraw korporacyjnych Grzegorzowi Ksepko - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie. To już ósma zmiana na czele spółki w ciągu ostatnich czterech lat.

"Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Energa SA, Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych Panu Grzegorzowi Ksepko" - czytamy w komunikacie spółki. Tę decyzję w poniedziałek, 3.06, zaakceptowała rada nadzorcza spółki.

Ksepko jest wieloletnim wiceprezesem Zarządu Energi SA. Jak możemy przeczytać na stronie spółki, prowadził między innymi projekt restrukturyzacji wewnętrznej (Wdrożenia Optymalnej Struktury Grupy Kapitałowej Energa), w wyniku którego zredukowano liczbę podmiotów w Grupie o połowę. Odpowiadał również za proces zastąpienia dotychczasowego ładu organizacyjnego umową o współpracy i za implementację jej zapisów.

W latach 2003-2007 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku. Był jednym z głównych autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN, przygotowanego w 2006 roku.

Zmiany w Enerdze

W czwartek rada nadzorcza Energi odwołała z zarządu spółki Alicję Barbarę Klimiuk, wiceprezes do spraw operacyjnych grupy, pełniącą od sierpnia 2018 roku obowiązki prezesa grupy. Jednocześnie rada postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa bez wyłonienia najlepszego kandydata.

To kolejne zmiany kadrowe w Enerdze w ostatnim czasie.

Powołany na początku lipca ubiegłego roku na stanowisko prezesa spółki Arkadiusz Siwko pełnił tę funkcję zaledwie 30 dni. Przed nim przez pięć miesięcy spółką zarządzała Klimiuk (również jako pełniąca obowiązki), bo ze spółki po 11 miesiącach odszedł Daniel Obajtek. Obecny prezes PKN Orlen był szefem Energi po Jacku Kościelniaku, który jako p.o. prezesa pracował 1,5 miesiąca. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości najdłużej, bo rok i dwa tygodnie, w fotelu prezesa Energi wytrzymał Dariusz Kaśków. Zastąpił on Romana Pionkowskiego, który po niecałym miesiącu sam zrezygnował z funkcji.

Przed nim stanowisko prezesa piastował Andrzej Tersa, który został powołany jeszcze za poprzedniej koalicji PO-PSL.





Nowy zarząd

W poniedziałkowym komunikacie podano, że rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 30 maja 2019 roku ze składu zarządu Energi: Jacka Kościelniaka pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu do spraw finansowych, Alicji Barbary Klimiuk pełniącej funkcję wiceprezesa zarządu do spraw operacyjnych oraz Grzegorza Ksepko pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu do spraw korporacyjnych.

Jednocześnie rada podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 31 maja 2019 roku w skład zarządu VI kadencji Energi: Jacka Kościelniaka - wiceprezes zarządu do spraw finansowych, Dominika Wadeckiego - wiceprezes zarządu do spraw operacyjnych oraz Grzegorza Ksepko - wiceprezes zarządu do spraw korporacyjnych.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 milionów klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.