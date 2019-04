Odtwórz: MC: Przedsiębiorco, przygotuj się do RODO

Nie będzie testu przedsiębiorcy - powiedziała w rozmowie z Radiem Wrocław minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak dodała podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zostanie wypracowany "sposób egzekwowania obowiązującego prawa".

- Wczoraj na Radzie Ministrów, kiedy dyskutowaliśmy o Aktualizacji Planu Konwergencji, tam ta propozycja (dotycząca testu przedsiębiorcy - red.) pojawiła się, pani minister Czerwińska (minister finansów Teresa Czerwińska - red.) ją przedstawiła - mówiła Jadwiga Emilewicz.

Minister powiedziała, że podczas posiedzenia rządu zgłosiła uwagi do tego projektu. - Już mamy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczenia w zakresie tak zwanego samozatrudnienia - wyjaśniła.

- Zaproponowaliśmy, żeby egzekwować dobrze prawo, które już dzisiaj jest, a nie wprowadzać dodatkowe obostrzenia. Rada Ministrów przychyliła się do tej mojej propozycji. Nie będzie testu przedsiębiorcy - zadeklarowała.

Jak dodała podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego mają zostać wypracowane "zasady egzekwowania dziś obowiązującego prawa".

"Nie chcemy narzędzi paraliżujących"

- Nasza sugestia szła w tę stronę, by opracować rozwiązania, które sprawią, iż prawo będzie lepiej egzekwowane, natomiast nie chcemy wprowadzać dodatkowych narzędzi paraliżujących czy ograniczających przedsiębiorców w tym zakresie - powiedziała z kolei w rozmowie z PAP Emilewicz.



Dodała, że premier Mateusz Morawiecki wydał "jednoznaczne rozstrzygnięcie". - Chcemy egzekwować obowiązujące prawo, by przedsiębiorcy go nie omijali, nie będzie wprowadzać dodatkowych barier dla najmniejszych przedsiębiorców - mówiła minister.

"Ryzykowne rozwiązanie"

Na ten temat minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zwracała uwagę już wcześniej. Pod koniec marca stwierdziła, że test przedsiębiorcy jest "ryzykownym rozwiązaniem". Dodała, że MPiT jest wobec niego sceptyczne i będzie rozmawiać w tej sprawie z resortem finansów.

Tak zwany test przedsiębiorcy miał pozwolić określić, kto rzeczywiście nim jest, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Miało to służyć ukróceniu praktyki fikcyjnego samozatrudnienia osób, które tak naprawdę pracują dla jednej firmy i wykonują te same zadania, co etatowcy, ale płacą niższe podatki.

Propozycja wprowadzenia testu przedsiębiorcy znalazła się w planie konwergencji przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Resort liczył, że dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania, budżet zyskałby nawet 1,247 mld zł rocznie.

Jak wynika z opisywanego przez nas niedawno raportu Instytutu Badań Strukturalnych, "fikcyjne samozatrudnienie w Polsce może dotyczyć nawet co dziesiątej osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą". W 2017 roku liczba osób, które prowadziły działalność gospodarczą i nie zatrudniały innych pracowników, pracowały wyłącznie lub głównie dla jednego klienta wyniosła 166 tysięcy.

Resort finansów powołuje się jednak na dane GUS z których wynika, iż w II kwartale 2017 r. na własny rachunek pracowało 2 mln 882 tys. osób. W tej grupie "zaledwie 78 tys. (2,7 proc. ogółu tej kategorii) spełniało jednocześnie kryteria zależności ekonomicznej i organizacyjnej od klienta".