Odtwórz: Prezes ZUS o Emeryturze plus

Osoby urodzone po 1948 roku mogą się starać o specjalną rekompensatę za zmęczony przed laty wzrok przed monitorem kineskopowym - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w "Rz", to efekt wyroku Sądu Najwyższego z czerwca 2019 roku, do którego wpłynęła skarga kasacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawa swój początek miała w listopadzie 2016 roku, kiedy ZUS odmówił kobiecie przyznania rekompensaty za utracone prawo do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący. Gdy odwołała się do sądu, zarówno sąd okręgowy oraz sąd apelacyjny przyznały emerytce sporne świadczenie.

Spór z ZUS

Kobieta przez ponad 20 lat pracowała przy dwóch monitorach kineskopowych CRT, porównując na nich dane około 11 tysięcy pracowników.

W uzasadnieniu do wyroku Sądu Najwyższego wskazano, że praca wnioskodawczyni polegała na śledzeniu ciągów znaków, przerw, liter i cyfr, wprowadzaniu ciągów znaków, testowaniu programów sprowadzającym się do obserwacji na monitorze dokumentów pod kątem uzupełnienia wszystkich pól, wyłapywaniu błędów.

Ponad 18 milionów Polaków dostanie "list prawdy" Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę 18,5 miliona listów z informacj... zobacz więcej » Jak ustalono, w monitorach kineskopowych obsługiwanych przez kobietę występował między innymi efekt migotania (tętnienia obrazu) oraz zjawisko odbić i olśnień, co prowadziło do szybszego zmęczenia oczu oraz znacznego obciążenia narządu wzroku. Dlatego, jak podkreślono, praca ta nie była pracą typowo "biurową". Sąd Okręgowy uznał, że w okresie zatrudnienia od 14 maja 1988 roku do 31 grudnia 2008 roku kobiet wykonywała stale i w pełnym wymiarze prace w warunkach szczególnych.

ZUS nie uznał jednak sprawy za zakończoną i złożył apelację do sądu apelacyjnego. Ten jednak pod koniec 2017 roku oddalił apelację organu rentowego. Sąd uznał bowiem że sąd okręgowy "prawidłowo zebrał materiał dowodowy, właściwie go ocenił i z tej oceny wyciągnął trafne wnioski".

ZUS powyższy wyrok zaskarżył skargą kasacyjną. Jak wskazuje "Rz", organ rentowy zarzucił w niej, że w pracy informatyka narzędziem ułatwiającym wykonywanie obowiązków jest komputer jako urządzenie w całości, a nie jedynie monitor ekranowy, nie można więc tej pracy uznać za szczególnie obciążającą narząd wzroku i wymagającą precyzyjnego widzenia.

Sąd Najwyższy nie podzielił jednak zarzutów i wniosków kasacyjnych. Sąd uznał, że kobieta "stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywała pracę przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych, w warunkach szczególnego obciążenia narządu wzroku i konieczności precyzyjnego widzenia". Tym samym przysługuje jej rekompensata.

Rekompensata za pracę przy komputerze

"Rzeczpospolita" wyjaśnia, że o przyznanie tego świadczenia mogą się starać osoby urodzone po 1948 roku, które przed 2009 rokiem wypracowały co najmniej 15 lat stażu w szczególnych warunkach. Na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych ZUS dolicza im dodatkową kwotę do kapitału początkowego, co przekłada się na podwyżkę otrzymywanej przez nich emerytury.

- Ten wyrok zawiera ważną definicję pracy przed monitorem kineskopowym jako pracy w szczególnych warunkach - zauważa w rozmowie z "Rz" dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim.