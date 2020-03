W niedzielę weszła w życie waloryzacja emerytur i rent. Zgodnie z przepisami świadczenia wzrosły o nie mniej niż 70 złotych brutto. Koszt tegorocznej waloryzacji oszacowano na 9,2 miliarda złotych.

Podwyżka dotyczy emerytur i rent przysługujących na 29 lutego 2020 roku.

Od marca najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosły z 1100 do 1200 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - do 900 zł brutto.



Emerytury do wysokości 1966,29 zł wzrosły o 70 zł brutto, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty o 3,56 procent. Oznacza to, że osoby pobierające dotychczas świadczenie w wysokości 2000 zł brutto, dostaną 2071 zł brutto. Ci, co dostają 2500 zł brutto, po zmianach otrzymają 2589 zł brutto. Emerytura w wysokości 3000 zł brutto wzrosła do 3107 brutto, a 4000 zł brutto do 4142 zł brutto.

Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy są wyższe o minimum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe - o co najmniej 35 zł brutto.

Tak waloryzacja wpłynęła na wzrost emerytur brutto i netto:





W związku z nowelizacją ustawy dotyczącej waloryzacji emerytur i rent, którą Sejm uchwalił na początku stycznia, podwyższony został także, do 1700 zł, próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych.

Wcześniej o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat, niezdolne do samodzielnej egzystencji, jeżeli suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekraczała 1600 zł.

W ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy zapisano, że zastosowanie w 2020 roku zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej, z gwarantowaną minimalną podwyżką, zapewni ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.