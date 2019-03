Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku wpłynął we wtorek do Sejmu. Przewiduje on, że świadczenie otrzymają także osoby pobierające tak zwaną matczyną emeryturę.

Projekt ws. świadczenia "Emerytura plus" wpłynął do Sejmu we wtorek, kilka godzin po tym, jak został przyjęty przez rząd. Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Rząd przyjął projekt Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o świadczeniu Emerytura plus. W... zobacz więcej »

Jednorazowy dodatek

Zgodnie z projektem świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.



"Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające czyli tzw. matczyną emeryturę - w pierwszej wersji projektu ta grupa nie została uwzględniona.

W porównaniu z wcześniejszą wersją projektu zaszła jeszcze jedna zmiana: "trzynastej emerytury" nie otrzymają osoby pobierające świadczenia, o których mowa w art. 100 par. 1 i 2 oraz art. 102 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (chodzi m.in. uposażenia pobierane przez część sędziów przeniesionych w stan spoczynku przed 65. rokiem życia).



W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenie nie będzie też objęte egzekucją komorniczą.



Emerytom i rencistom będzie przesłana decyzja o wypłacie świadczenia w kwocie 1100 zł brutto. "Typowa kwota netto będzie wynosić 888,25 zł" - informują autorzy projektu.



Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorców (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

"Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie" – wskazali autorzy projektu. Dodali, że "pomimo tego, że w ostatnich latach, w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalnych, wprowadzono wiele zmian, pomoc ta nadal uznawana jest za niewystarczającą".