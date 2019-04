Projekt ustawy "Emerytura plus" trafi do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W środę posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Głosowanie poprzedziła jednak gorąca debata. - Tą ustawą chcecie z Polaków uczynić żebraków - mówił Ryszard Petru z Teraz!. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił z kolei, że to świadczenie to "wielkie dziękuję dla emerytów, dla wszystkich seniorów".

Za odrzuceniem projektu głosowało 6 posłów, przeciw było 317, zaś 16 wstrzymało się od głosu.

Przeciwni odrzuceniu projektu byli wszyscy przedstawiciele PiS, PO-KO i WiS, którzy wzięli udział w głosowaniu. Podobnie zagłosowała większość posłów PSL-UED, Kukiz'15. W gronie sześciu parlamentarzystów, którzy domagali się odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu znaleźli się przedstawiciele: Kukiz'15 - 1 poseł, Konfederacji - 2, Teraz! - 3.

Teraz projekt trafi do rozpatrzenia w sejmowej komisji.

Jednocześnie posłowie przyjęli propozycję marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, by "Sejm wyznaczył termin przedłożenia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu". Obecne posiedzenie potrwa do czwartku.

"To są działania na rzecz jutra"

Dodatkową pomoc dla każdego seniora zapowiedziano na lutowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Przed głosowaniem premier Morawiecki mówił, że rząd chce "dbać o nasze dzisiaj". - Nasze programy rozwojowe, gospodarcze, uszczelnianie systemu podatkowego, skuteczne działanie w obszarze finansów publicznych. To są działania na rzecz jutra, na rzecz tego, żeby Polska się lepiej rozwijała. Ale chcemy też zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego tu i teraz, na rzecz naszego dzisiaj. I to są nasi wspaniali emeryci, nasi seniorzy, nasze babcie, dziadkowie, nasze mamy, nasi ojcowie - powiedział premier.



- To oni odbudowywali Polskę po II wojnie światowej, to oni wystawali w tych socjalistycznych, komunistycznych kolejkach za masłem, za chlebem, oni wreszcie potem przez plan Balcerowicza, przez liberałów zostali zmarginalizowani w latach III Rzeczypospolitej. To im należy się wsparcie i to wsparcie dzisiaj w postaci "Emerytury plus" jest realnym, konkretnym wsparciem, wsparciem równościowym, sprawiedliwym - podkreślił szef rządu.

Premier Morawiecki mówił również, że program ma być kontynuowany w kolejnych latach. - Zdecydowaliśmy się na wielki program, tak długo, jak będzie dobry gospodarz, tak długo, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość, to obiecujemy, że kiedy zakwitną kasztany, to program ten będzie kontynuowany - zapewnił szef rządu. - A w przypadku Platformy Obywatelskiej to chyba, jak będą rosły gruszki na wierzbie, to wtedy będzie kontynuowany - dodał premier.

Minister rodziny Elżbieta Rafalska podkreśliła z kolei, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów rządu.



- Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów przez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, aktywnymi i zapewnienie im bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo oznacza poczucie wolności od ubóstwa, a także wolność od niepokoju o własne bezpieczeństwo zdrowotne, psychiczne i fizyczne we wszystkich wymiarach życia społecznego osób starszych - powiedziała Rafalska.

Opozycja krytykuje

Magdalena Kochan z klubu PO-KO w nawiązaniu do słów premiera Morawieckiego, pytała "jak można odebrać jednorazowe świadczenie?". - Jak pan może zapowiadać z tej mównicy, że Koalicja Obywatelska cokolwiek zabierze, a już na pewno zabierze to świadczenie, które jest wypłacane jednorazowo? - dodała.

Jednocześnie zwracając uwagę, że "świadczenie otrzymają nie wszyscy emeryci i renciści". - Otrzymają je tylko ci, którzy mają prawo do emerytury i renty ustalone nie później niż w dniu 30 kwietnia tego roku - wskazała.

- Jednakowe świadczenie otrzyma osoba, która jest płatnikiem podatku solidarnościowego, więc ma dochód powyżej miliona złotych rocznie, ta która otrzymuje średnią emeryturę i ta, która ma prawo do emerytury w wysokości 2,90 zł (...), to nie jest żadne wyrównywanie różnic, to jest ich utrwalanie - oceniła posłanka.

Zdaniem Agnieszki Ścigaj z Kukiz'15, nowe świadczenie "to zasiłek socjalny". - Trudno nie poprzeć projektu, który trafia do grupy najuboższej. To są ludzie, którzy 30, 40 lat pracowali na swoje emerytury i renty - mówiła. Zastrzeżenia posłanki budził jednak fakt, że jednorazowe świadczenie będzie pomniejszone o podatek.

Urszula Pasławska z PSL-UED zapowiedziała, że ludowcy poprą tą inicjatywę, "ale warto rozważyć poprawki dotyczące cykliczności". - Dlaczego emeryci mają płacić za to, że w przyszłym roku nie ma wyborów? - pytała. Zwracając także uwagę na potrzebę waloryzacji świadczenia oraz zwolnienia z podatku.

- Największy problem tego projektu polega na tym, że nie jest to żadne rozwiązanie systemowe, które jakkolwiek rozwiązuje trudną sytuację seniorów - stwierdziła Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej.

Zastrzeżenia do programu "Emerytura plus" zgłaszał również Ryszard Petru z Teraz!. - Tą ustawą chcecie z Polaków uczynić żebraków, bo jak inaczej nazwać jednorazową jałmużnę rzucaną na dwa tygodnie przed wyborami. Żadne społeczeństwo nigdy nie wzbogaciło się na zasiłkach. Dziś stoimy przed cywilizacyjnym wyborem: Polska na zasiłkach, czy Polska pracująca - powiedział. - Tą ustawą wcale nie chcecie pomóc emerytom, ale chcecie zastawić pułapkę na opozycję - jak was poprze, to wasz sukces, a jak was nie poprze zaatakujecie, że jest przeciwko ludziom - dodał. Petru pokreślił, że sam jest przeciwny tej ustawie.

Emerytura plus

Jak mówiła w ubiegłym tygodniu minister rodziny Elżbieta Rafalska, "terminy wypłaty będą tożsame z tymi świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc". Jak wyjaśniła, nie będzie trzeba składać żadnego wniosku, by otrzymać pieniądze.

Zgodnie z projektem świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.



"Trzynastą" emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tak zwaną matczyną emeryturę - w pierwszej wersji projektu ta grupa nie została uwzględniona.

Z kolei świadczenia nie otrzymają osoby pobierające świadczenia, o których mowa w art. 100 par. 1 i 2 oraz art. 102 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Chodzi między innymi o uposażenia pobierane przez część sędziów przeniesionych w stan spoczynku przed 65. rokiem życia.



W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenie nie będzie też objęte egzekucją komorniczą.



Emerytom i rencistom będzie przesłana decyzja o wypłacie świadczenia w kwocie 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto.



Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorców (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 miliarda złotych.