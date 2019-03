Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o świadczeniu Emerytura plus. W ramach nowego programu emeryci i renciści mają otrzymać jednorazowo 1100 złotych brutto, czyli 888 złotych "na rękę". - Terminy wypłaty będą tożsame z tymi świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc - powiedziała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Jak wyjaśniła, nie będzie trzeba składać żadnego wniosku, by otrzymać pieniądze.

- Z ogromną radością mogę przekazać tę informację, że Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący Emerytury plus. Nasi seniorzy, nasi emeryci, nasze mamy, babcie, dziadkowie i ojcowie są powiernikami naszej tradycji, oni przekazali nam całą wiedzę, to jest też ta miłość, którą nas obdarowali - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



- Dzisiaj chcemy w ramach możliwości, na które państwo stać, przekazać też emerytom pewne dodatkowe środki. Minimalną Emeryturę plus, dla każdego w tym samym wymiarze - dodał szef rządu.

Jak wyjaśniała Elżbieta Rafalska, w związku z tym, że 1 maja jest święto, część z osób objętych ustawą może otrzymać świadczenie w ostatnich dniach kwietnia, ale będą również osoby, którym świadczenie zostanie wypłacone na początku czerwca. - Dotyczy to na przykład zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy są wypłacane. Jeżeli są wypłacane kwartalnie, to na początku lipca - wskazała minister Rafalska.

Jak poinformowała szefowa resortu rodziny i pracy, koszt sfinansowania dodatkowych emerytur to 10 mld 800 mln zł.

Kto otrzyma?

Kłopoty z podwyżką emerytur. "Jeśli ZUS odmówi, wykorzystałbym ścieżkę prawną" Korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed ponad dwóch tygodni miał oznacz... zobacz więcej » Zgodnie z rządową propozycja świadczenie w ramach Emerytura plus ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również w przypadku renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie.



Świadczenia mają być wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Ich kwota będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą.



"Trzynastka" będzie przysługiwała 9,72 mln świadczeniobiorców: 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wynosi ponad 10,7 miliarda złotych.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych" - można przeczytać w uzasadnieniu projektu.