Sejm po drugim czytaniu skierował projekt dotyczący świadczenia Emerytura plus ponownie do komisji. Rządowa propozycja zakłada, że w 2019 roku emeryci i renciści otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości 1100 złotych brutto (około 888 złotych na rękę).

Agnieszka Ścigaj, przedstawiając stanowisko Klubu Kukiz'15, wyraziła opinię, że "pieniądze, które trafią do najuboższej grupy społecznej, jaką są emeryci i renciści, są im po prostu potrzebne".

- To, co otrzymują teraz, (...) jest po prostu upokarzające i należy o nich zadbać - dodała.

Wskazała jednocześnie, że Kukiz'15 zgłosiło do projektu dwie poprawki podczas komisji, m.in. aby rząd przyjął ustawę jako stałą. - Jak damy dodatek raz, to pozwólmy, żeby otrzymywali to stale. To im da poczucie bezpieczeństwa, które jest ważne dla emerytów - powiedziała Ścigaj.

"Problemy z głodowymi emeryturami"

Paulina Henning-Kloska (Nowoczesna) oceniła, że "to ustawa, która ma zachęcić seniorów do głosowania w wyborach na PiS". - Ta ustawa nie wprowadza żadnych systemowych rozwiązań; dalej będziemy mieli problemy z głodowymi emeryturami, które są w Polsce problemem.

Poinformowała jednocześnie, że "Nowoczesna nie poprze ustawy", bo rząd "nie pokazał ani systemowych rozwiązań, ani źródeł finansowania". - Rozpatrujemy, czy wstrzymamy się od głosu w tym głosowaniu, bo my chcemy wspierać emerytów, ale pokażcie oszczędności, bo szastacie pieniędzmi w rządzie na lewo i prawo - mówiła Henning-Kloska.

Urszula Pasławska z PSL-UED oceniła, że ustawa w tej wersji "zawiera pewne błędy, jest niekompletna i niesystemowa".

Zadeklarowała jednocześnie poparcie klubu, wnosząc także o przyjęcie poprawek, które zostały zgłoszone przez PSL-UED.

"Te pieniądze po prostu się należą"

Zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus (Teraz!) rząd projektem Emerytura plus chce "wykorzystać emerytów w kampanii wyborczej". - Traktujecie ich przedmiotowo, gdybyście rzeczywiście chcieli im pomóc, to byście myśleli o tym przez ostatnie 3,5 roku - zaznaczyła.

- Jeżeli rzeczywiście zależy wam na losie emerytów, to składamy poprawkę, żeby to świadczenie nie było jednorazowe, tylko żeby było to stałe podwyższenie emerytur o 92 złote każdego miesiąca - powiedziała Scheuring-Wielgus.

- Będziecie mieli okazję pokazać, czy chodzi wam o dobro emerytów, czy tylko o głosy wyborcze - dodała.

Michał Szczerba z PO-KO oświadczył, że klub poprze projekt w głosowaniu, mimo że jest on "niesatysfakcjonujący". Posłanka PO-KO Magdalena Kochan również zadeklarowała, że PO-KO poprze to świadczenie. - Naszym seniorom te pieniądze po prostu się należą - powiedziała.

Posłanka PiS Bożena Borys-Szopa zauważyła z kolei, że część poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania to "poprawki, które komisja odrzuciła po przeanalizowaniu oraz dogłębnym tłumaczeniu".

Świadczenie dla emerytów

Świadczenie Emerytura plus ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę.

Większość świadczeń - w wysokości 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł netto - zostanie wypłacona w maju. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

Premier o Emerytura plus

W środę przed południem premier Mateusz Morawiecki mówił w Sejmie, że "nasze programy rozwojowe, gospodarcze, uszczelnianie systemu podatkowego, skuteczne działanie w obszarze finansów publicznych, to są działania na rzecz jutra, na rzecz tego, żeby Polska się lepiej rozwijała".

- Ale chcemy też zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego tu i teraz, na rzecz naszego dzisiaj. I to są nasi wspaniali emeryci, nasi seniorzy, nasze babcie, dziadkowie, nasze mamy, nasi ojcowie - powiedział szef rządu.



- To oni odbudowywali Polskę po II wojnie światowej, to oni wystawali w tych socjalistycznych, komunistycznych kolejkach za masłem, za chlebem, oni wreszcie potem przez plan Balcerowicza, przez liberałów zostali zmarginalizowani w latach III Rzeczypospolitej. To im należy się wsparcie i to wsparcie dzisiaj w postaci Emerytury plus jest realnym, konkretnym wsparciem, wsparciem równościowym, sprawiedliwym - podkreślił szef rządu.

Premier Morawiecki mówił również, że program ma być kontynuowany w kolejnych latach. - Zdecydowaliśmy się na wielki program, tak długo, jak będzie dobry gospodarz, tak długo, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość, to obiecujemy, że kiedy zakwitną kasztany, to program ten będzie kontynuowany - zapewnił szef rządu.

Minister rodziny Elżbieta Rafalska podkreśliła z kolei, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów rządu.



- Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów przez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, aktywnymi i zapewnienie im bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo oznacza poczucie wolności od ubóstwa, a także wolność od niepokoju o własne bezpieczeństwo zdrowotne, psychiczne i fizyczne we wszystkich wymiarach życia społecznego osób starszych - powiedziała Rafalska.

