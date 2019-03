9,7 miliona - tyle osób będzie uprawnionych do świadczenia Emerytura plus w wysokości 1100 złotych brutto. Jak poinformowała na czwartkowej konferencji prasowej minister rodziny Elżbieta Rafalska, realizacja nowego programu to koszt 10,7 miliarda złotych.

Premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji projektu przekonywał, że Emerytura Plus to nie rozdawnictwo, a walka o godne życie emerytów.

Emerytura plus

Szef rządu przekonywał, że dla jego rządu emeryci są "szczególną grupą", stąd - jak mówił - PiS przywrócił wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz przeprowadził waloryzację emerytur w bieżącym roku i zwiększył emeryturę minimalną.



- Te 1100 złotych Emerytury plus, które dzisiaj anonsujemy, ogłaszamy, przedstawiamy to tak jakby dodatkowe 90 zł miesięcznie, gdyby podzielić te 1100 zł na 12 miesięcy. Jest to dodatkowy zastrzyk - mówił szef rządu.



- Opozycja krytykuje nas za te nasze pomysły, mówiąc o tym, że to jest rozdawnictwo. Dla mnie to jest walka o godne życie emerytów, to nie jest żadne rozdawnictwo, to są pieniądze, które zdobyliśmy skutecznie w walce z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi i przekazujemy je społeczeństwu - dodał Morawiecki.

Premier stwierdził, że Emerytura plus nie ograniczy się do 2019 roku. - To jest coś, co planujemy również w kolejnych latach oczywiście - stwierdził.

Konsultacje społeczne

Minister Rafalska poinformowała, że projekt Emerytura plus w czwartek będzie skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych w skróconym trybie 21 dni.

Szefowa MRPiPS poinformowała, że uprawnionych do otrzymania "trzynastej" emerytury jest 9,7 mln osób. To około 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów.

Świadczenie obejmie: emerytów i rencistów z powszechnego systemu ubezpieczeń, rencistów i emerytów rolników, otrzymujących: emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, rodzinne, inwalidzkie, wojenne. Dodatkowe świadczenie będzie przyznawane bez składania wniosku, z urzędu.



"Trzynasta" emerytura nie będzie liczona jako dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych i świadczeniu wychowawczym i nie będzie objęta egzekucją komorniczą.

Ustawa ma wejść w życie 1 maja.