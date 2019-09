W Sopocie rusza dziewiąta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei pod tytułem #CoBędzieJutro. W ramach trzech bloków tematycznych: "Europa i społeczeństwo", "Rynek i gospodarka" oraz "Technologia i praca" poruszone zostaną między innymi takie kwestie jak: przyszłość Unii Europejskiej czy zmiany na rynku pracy.

W tym roku na EFNI najwięcej uwagi zostanie poświęcone takim zagadnieniom jak: dezinformacja i zjawisko fake news, mobilność i kompetencje przyszłości, odnawialne źródła energii, blockchain, telemetria, wpływ czynników środowiskowych na atrakcyjność inwestycyjną regionów, kształt Unii Europejskiej po tegorocznych wyborach do Europarlamentu oraz brexit oraz Big Data.

Podczas Forum 2019 do dyskusji dołączą m.in.: były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, założycielka platform prawnych MyAdvice.Legal i My Bucket List oraz była dyrektora zarządu Bank of New Zealand Mai Chen, socjolog z Uniwersytetu w Sydney Salvatore Babones, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott, ambasadorka Irlandii w Polsce Emer O'Connel, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Tradycyjnie EFNI zakończy się tzw. Deklaracją Sopocką, dokumentem, który podsumowuje wszystkie wnioski i rekomendacje, które pojawią się podczas trzydniowych dyskusji i debat. Pod dokumentem podpisują się wszyscy uczestnicy spotkania.

Forum, organizowane przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope oraz miastem Sopot, jest jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych na mapie Europy Środkowej. EFNI to, najprościej rzecz ujmując, międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów.

EFNI organizowane jest od 2011 roku, a jego celem jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne.

Ponad tysiąc wniosków i rekomendacji zgłoszonych podczas debat, które odbyły się w ramach dotychczasowych edycji, przekazano władzom Unii Europejskiej, rządom państw członkowskich oraz organizacjom pozarządowym i mediom.

Podczas zeszłorocznego Forum w Sopocie spotkało się ponad 1,5 tys. uczestników i 200 panelistów.