W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie odbyła się coroczna gala Effie Awards 2019, najważniejszego konkursu w biznesie reklamowym. - Technologia jest siłą napędową zarówno komunikacji jak i naszego życia - powiedziała Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery w regionie EMEA oraz przewodnicząca jury 20. edycji Effie Awards. Transmisja gali dziś o godzinie 18.00 na antenie TVN24 BiS.

Effie Awards to największy konkurs marketingowy na świecie. Został zorganizowany po raz pierwszy w 1968 roku w Nowym Yorku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. Effie nagradza i promuje kampanie oraz rozwiązania marketingowe marek, które wyróżniają się na rynku poprzez najbardziej efektywne działania oraz wysokie wyniki biznesowe.

Licencję na prowadzenie konkursu w Polsce posiada Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Effie Awards 2019

Nagrody są przyznawane w 23 kategoriach, w tym: dobra konsumenckie; finanse; kultura, rozrywka, media, gaming; żywność; brand experience, czy business-to-business.

Wyboru dokonuje jury złożone z praktyków, ekspertów i autorytetów w branży komunikacji marketingowej oraz marketingu. Są wśród nich przedstawiciele reklamodawców, agencji kreatywnych, agencji interactive, domów mediowych, mediów, instytutów badawczych oraz niezależni branżowi eksperci.

Przewodniczącą jury Effie Awards 2019 została Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery w regionie EMEA. Jak podkreśliła w rozmowie z TVN24, "technologia jest siłą napędową zarówno komunikacji jak i naszego życia".

- To z jednej strony otwiera nam świat, bo ten świat jest bez granic, mamy znajomych na całym świecie, komunikujemy się z nimi w czasie rzeczywistym, możemy kupować rzeczy na całym świecie, ale z drugiej strony jest także olbrzymim wyzwaniem dla marketerów, bo jak się komunikować? Jak dostosować swój przekaz marketingowy, kreacje do tych wszystkich różnych form, do tych wszystkich platform? A podstawą jest ta autentyczność i zbieżność, to że jesteśmy tacy sami, bez względu, czy to są media społecznościowe, czy to jest telewizja, czy to jest inna reklama internetowa. Marka musi wyglądać tak samo - mówiła Katarzyna Kieli.

Uroczysta 20. ceremonia wręczenia nagród Effie Awards 2019 odbyła się w poniedziałek w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie. Transmisja gali 29 października o godzinie 18.00 na antenie TVN24 BiS.

TVN Discovery Polska jest sponsorem strategicznym konkursu.