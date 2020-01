Nie można jej zgubić, porwać ani zaplamić - to tylko niektóre z zalet elektronicznych recept, które lekarze mają obowiązek wystawiać od 8 stycznia. Stare, papierowe - poza nielicznymi wyjątkami - odchodzą do lamusa. Oto pięć rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym systemie.

E-recepty - co to jest?

W skrócie są to po prostu recepty, które otrzymujemy od lekarza drogą elektroniczną. Według ministerstwa zdrowia e-recepta ma być jedną z kluczowych e-usług, stanowiącą element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Ma przynieść wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom.

Wystawianie elektronicznych recept pozwoli lekarzowi oszczędzić czas, a możliwość śledzenia historii przepisanych leków poprawi monitorowanie terapii, zapobiegnie przyjmowaniu bardzo wielu leków i interakcjom międzylekowym.

Inne zalety

Elektroniczna recepta może być wystawiona po konsultacji z lekarzem, bez wizyty w gabinecie. Pozwala oszczędzać czas, bo lekarz może ją wystawić na cały rok. Pacjent wykupuje ją, gdy skończy mu się partia leków. Dodatkowo e-recepta jest czytelna.

Co więcej, nie można jej zniszczyć ani zgubić. Dzięki niej można kupić każdy zapisany lek w innej aptece w całej Polsce, zachowując refundację, bez konieczności odpisu recepty. E-recepta to także mniejsze ryzyko wydania pacjentowi nieprawidłowego leku.

Procedura wystawienia e-recepty

Procedura jest prosta. Po wystawieniu e-recepty przez lekarza otrzymamy czterocyfrowy kod SMS-em, który należy przedstawić w aptece wraz z numerem PESEL. Można także poprosić lekarza o przesłanie e-recepty mailem. Otrzymamy wtedy informację wraz załącznikiem w PDF, a w nim kod kreskowy, który pokażemy farmaceucie.



Aby skorzystać z jednej z tych możliwości, musimy wcześniej aktywować aplikację Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl, podając numer telefonu i (opcjonalnie) adres poczty elektronicznej.

Dla pacjentów, którzy nie aktywują internetowego konta, istnieje trzecia opcja e-recepty – wydruk informacyjny. Lekarz jest zobowiązany wydać go na każde żądanie pacjenta. Nie jest potrzebny na nim ani podpis lekarza, ani pieczątka. Wystarczy, że aptekarz sczyta dane z wydruku. Pacjent w tym wypadku udostępni farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu lub poda 44-cyfrowy klucz dostępu z pliku PDF albo czterocyfrowy kod dostępu z tego pliku i swój numer PESEL.





Internetowe Konto Pacjenta

IKP nie służy wyłącznie do odbierania i realizowania e-recept. Za pomocą aplikacji można sprawdzić również historię swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). IKP służy także do udostępniania innej osobie swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. Takie rozwiązanie przygotowano przede wszystkim z myślą o seniorach. Dzięki temu dzieci czy wnuki będą mogły sprawdzić, czy starsza osoba wykupiła leki, a w razie potrzeby także receptę zrealizować.

Dzięki IKP będziemy mieli w jednym miejscu swoją dokumentację medyczną oraz informacje o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń wykorzystanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania). Znajdziemy tam również zaleconą dawkę leków oraz zaplanowane świadczenia refundowanych przez NFZ, takich jak wizyta u lekarza specjalisty czy planowany termin rehabilitacji.

Z IKP może korzystać każdy, kto ma profil zaufany. Usługa jest bezpłatna.

Papierowe recepty

Tradycyjna papierowa wersja wydawana będzie przez lekarza tylko w określonych przypadkach: w ramach tzw. importu docelowego; recept dla osób o nieustalonej tożsamości; recept pro auctore i pro familiae (dla osoby wystawiającej lub dla członka rodziny tej osoby; decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej); braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy z brakiem dostępu do internetu.