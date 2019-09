Odtwórz: E-zwolnienia. Co zmieni się dla pacjenta?

Od stycznia 2019 roku w każdej aptece można zrealizować e-recepty, a od od stycznia 2020 roku, poza kilkoma wyjątkami, w obiegu zostaną wyłącznie elektroniczne recepty. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o e-receptach.

E-recepty - co to jest?

W skrócie są to po prostu recepty, które otrzymujemy od lekarza drogą elektroniczną - na mail lub SMS-em. Lekarz może również wydrukować e-receptę na której znajdują się wszystkie potrzebne informacje: kto i kiedy wystawił receptę, jak długo jest ważna, nazwa leku i dawkowanie.

E-recepta, według ministerstwa zdrowia, ma być jedną z kluczowych e-usług, stanowiącą element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Ma przynieść wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom.

Resort podkreśla, że pacjenci recept nie zgubią lub przypadkowo nie zniszczą, nie będzie już też problemów z nieczytelnie wypisanymi receptami lub na przykład brakiem pieczątki lekarza. Jeśli lekarz przepisze kilka leków, pacjent będzie mógł bez problemu wykupić część w jednej aptece, a pozostałe w innej (na przykład gdy w jednej nie będzie wszystkich potrzebnych specyfików).

Jak zrealizować e-receptę?

Ważne jest, że bez Internetowego Konta Pacjenta (IKP) nie otrzymamy e-recepty SMS-em i/lub e-mailem, ani nie skorzystamy z pozostałych funkcjonalności e-recepty. Do IKP można się zalogować, wchodząc na stronę pacjent.gov.pl.

Jeśli nie posiadamy IKP, to lekarz może wydać pacjentowi wydruk informacyjny, na podstawie którego farmaceuta też może wydać lek.

W przypadku, gdy otrzymamy e-receptę SMS-em, to w aptece otrzymamy lek po podaniu kodu z SMS-a oraz numeru PESEL osoby, na którą została wystawiona recepta.

A co, gdy otrzymaliśmy elektroniczną receptę drogą mailową? Wtedy w załączniku będziemy mieli plik w formacie .PDF, w którym znajdować będzie się kod kreskowy. Farmaceuta zeskanuje kod i następnie wyda nam zapisane w e-recepcie leki.









Pacjenci historię wystawionych e-recept mogą sprawdzić w IKP. Dostęp do niego możemy uzyskać za pomocą Profilu Zaufanego.

W systemie można znaleźć informację, czy recepta została zrealizowana. Pacjenci będą również mogli upoważnić bliskich do dostępu do historii recept. Takie rozwiązanie przygotowano przede wszystkim z myślą o seniorach. Dzięki temu dzieci czy wnuki będą mogły sprawdzić, czy starsza osoba wykupiła leki, a w razie potrzeby także receptę zrealizować.

Wedle resortu wystawianie elektronicznych recept pozwoli lekarzowi oszczędzić czas, a możliwość śledzenia historii przepisanych leków poprawi monitorowanie terapii, zapobiegnie przyjmowaniu bardzo wielu leków i interakcjom międzylekowym.

E-recepta a wizyta domowa

Jeżeli podczas wizyty domowej lekarz nie będzie miał dostępu do systemu P1, to może wystawić receptę papierową.

Przy czym, nie będzie musiał odnotować w dokumentacji, z jakiego powodu została wystawiona recepta papierowa.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował w tym tygodniu, że od początku funkcjonowania systemu e-recept wystawionych zostało ich już 8 milionów. Przypomniał też, że od stycznia 2020 r. recepty w postaci elektronicznej będą wystawiane obowiązkowo.

E-zwolnienia

Od ubiegłego roku w formie elektronicznej wystawiane są zwolnienia lekarskie. Zgodnie z przyjętym przez resort zdrowia planem z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać elektroniczna recepta, a rok później e-skierowanie. Trwają także prace nad upowszechnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Cyfryzacja ma m.in. uszczelnić wydatki na zdrowie, podnieść jakość usług i ułatwić dostęp do świadczeń.

Wprowadzone w ub. roku e-zwolnienia to pierwszy w stu procentach elektroniczny proces, realizowany na co dzień w każdym gabinecie lekarskim. Według wiceministra każdego dnia wystawianych jest ok. 150-180 tys. e-zwolnień, a rocznie system ma obsługiwać ich ponad 20 milionów. Kolejnym etapem jest upowszechnienie najpierw e-recept, a następnie e-skierowań.