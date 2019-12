8 stycznia wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej; papierowe będą wydawane w określonych przypadkach - przypomina Ministerstwo Zdrowia. Resort dodaje, że przepisy nie przewidują kar, ale zachęca do przechodzenia na nowe zasady.

Ministerstwo Zdrowia od wielu miesięcy przekonuje, że e-recepta ma wiele zalet i oznacza korzyści zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Elektroniczna recepta może być wystawiona po konsultacji z lekarzem, bez wizyty w gabinecie. Pozwala oszczędzać czas, bo lekarz może ją wystawić na cały rok – pacjent wykupuje ją, gdy skończy mu się partia leków. E-recepta jest czytelna, nie można jej zniszczyć ani zgubić. Dzięki niej można kupić każdy lek w innej aptece zachowując refundację, bez konieczności odpisu recepty.



E-receptę można wysłać sms-em do bliskiej osoby, by ta ją wykupiła - wystarczy podać PESEL i czterocyfrowy kod z e-recepty. Od stycznia 2019 roku każda recepta jest dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta, gdzie można sprawdzić dawkowanie leków. Dzięki IKP osoby chore przewlekle mogą pokazać lekarzowi listę przyjmowanych leków.

Korzyści

MZ zwraca uwagę, że e-recepta to korzyści dla szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Dzięki systemowi wiadomo, kiedy, co, kto i komu przepisał, a także czy wykupił.

Wprowadzenie narzędzi informatycznych pomaga też m.in. w wytypowaniu aptek do kontroli pod kątem obsady i znalezienia "farmaceutów-skoczków", którzy tego samego dnia, w krótkim odstępie czasu realizują recepty w aptekach oddalonych od siebie o np. o 50 kilometrów.

Informatyzacja to, jak akcentuje MZ, również możliwość lepszego zarządzania w oparciu o kompleksowe dane i pełniejszego analizowania np. kwestii refundacji czy braków określonych leków.

E-recepty

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania e-recept. MZ zaznacza, że w określonych przypadkach także po tej dacie recepty będą również w postaci papierowej.

Dotyczy to na przykład braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy brakiem dostępu do internetu.



W czwartkowej informacji MZ wyjaśnia, że recepta wystawiona w postaci papierowej będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. "Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków" – wskazuje resort.



Ministerstwo zauważa, że przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 r. receptę w postaci papierowej. "Niezależnie od powyższego zachęcamy wszystkich lekarzy, którzy nadal wystawiają recepty w postaci papierowej, do przejścia na nowe zasady" – wskazuje MZ.

Jak wygląda proces realizacji e-recepty?

Z materiałów udostępnionych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wynika, że aby zrealizować e-receptę pacjent przekazuje w aptece informację o wystawionej e-recepcie w jeden z nastepujacych sposobów: - przedstawia wydruk informacyjny, - podaje 4-cyfrowy kod dostępu, który otrzymał sms-em plus swój numer PESEL lub podaje 44 cyfrowy klucz dostępu z e-recepty otrzymanej e-mailem, - udostępnia informację o wystawionej e-recepcie na ekranie telefonu.

Farmaceuta realizuje taką e-receptę, a realizacja (zmiana statusu) jest zapisywana w systemie, dzięki czemu zrealizowanej e-recepty nie będzie można zrealizować w innej aptece.

