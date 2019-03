Część e-dowodów została wyprodukowana z błędem i unieważniona. - W trakcie jednej z kontroli okazało się, że wyprodukowano niewielką partię dokumentów, w których nie wszystkie funkcjonalności warstwy elektronicznej działały tak jak powinny - powiedział dla tvn24bis.pl rzecznik ministerstwa cyfryzacji Karol Manys.

Jako pierwsze o błędzie w e-dowodach poinformowało radio RMF FM. "Problem dotyczył wniosków składanych online. Centrum Personalizacji Dokumentów MSW potwierdza, że produkcja dowodów została wstrzymana" - mogliśmy przeczytać na stronie radia.

Wykryto podczas kontroli

- Problem dotyczy 702 dokumentów. Nie wszystkie certyfikaty wgrały się tak jak powinny. Pięć spośród 702 dokumentów obywatele odebrali. One są w pełni funkcjonalne, ale bez osobistego podpisu elektronicznego. Obywatele zaznaczyli, że chcą mieć ten podpis, ale certyfikat nie wgrał się prawidłowo - wyjaśnił w rozmowie z tvn24bis.pl Manys.

Rzecznik ministerstwa podkreśla, że "wniosków o wydanie dowodu osobistego jest ponad 125 tysięcy, z czego już ponad 50 tys. zostało wyprodukowanych". Dodaje też, że produkcja dowodów z chipem przebiega zgodnie z planem, a błąd wykryto w trakcie jednej z rutynowych kontroli. Problem dotyczył certyfikatu, który nie wgrał się w sposób zgodny z wypełnionym przez obywateli wnioskiem.

- Aby zapobiec wydaniu dokumentów niezgodnych z zamówieniem, zapadła decyzja o ich unieważnieniu. Co ważne, te osoby nie muszą składać nowych wniosków i dostaną dokumenty zgodnie z terminem ustawowym - wyjaśnił Manys.

Nowe dowody

Czas oczekiwania na nowy dokument to maksymalnie 30 dni. Czy dokument jest już gotowy do odbioru, można sprawdzić online na stronie obywatel.gov.pl.

E-dowody to jeden z elementów systemu identyfikacji elektronicznej, który pozwala obywatelom na załatwianie spraw drogą elektroniczną. Do tej pory Polacy mogli używać do tego Profilu Zaufanego. W innych sytuacjach do potwierdzania swojej tożsamości mogą korzystać z aplikacji mObywatel. Teraz dochodzi do tego jeszcze e-Dowód.

Wizualnie e-dowody będą podobne do tych, z których korzystamy do tej pory. Nową informacją na pierwszej stronie (awersie) będzie numer CAN, zapisany także w kodzie kreskowym na odwrocie. Numer ten będzie potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu i zabezpiecza dokument. Dodatkowym zabezpieczeniem są też numery PIN. E-dowód ma działać bezstykowo – podobnie jak karty płatnicze, którymi można płacić zbliżeniowo.









Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe. Można jej nie aktywować przy odbieraniu dowodu i zrobić to później w dowolnym momencie. Jednak, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji e-dowodu, takich jak na przykład korzystanie z podpisu elektronicznego, trzeba będzie ustawić przy odbiorze swój własny kod PIN (cztery cyfry) oraz PIN do podpisu elektronicznego (sześć cyfr).

Podobnie jak obecna wersja, e-dowód będzie ważny przez 10 lat. Według planów dowody z warstwą elektroniczną będą zastępować dotychczasowo stosowane stopniowo – w miarę ich naturalnego procesu wymiany (na przykład z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty). Nawet jeśli ktoś ma ważny dowód osobisty, wymiana na nowy, który będzie wyposażony w warstwę elektroniczną, jest bezpłatna. Cały proces wymiany będzie jednak rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku.