Od 4 marca złożono ponad 67 tysięcy wniosków o e-dowód - poinformował na piątkowym spotkaniu z mediami wiceminister cyfryzacji Karol Okoński. Pierwsze dowody osobiste z warstwą elektroniczną trafią do obywateli zapewne już w przyszłym tygodniu.

- W pierwszym tygodniu złożono łącznie 67 tysięcy wniosków, z czego ponad 12 procent to wnioski złożone drogą elektroniczną - podkreślił Okoński. "To rekord. Już pierwszego dnia do bazy wpłynęło 19 tysięcy wniosków" - podał resort.

We wtorek (5 marca) w Rejestrze Dowodów Osobistych złożono 16 520 wniosków, w środę (6 marca) – 14 940, a w czwartek (7 marca) – 13 680. 8 marca tylko do godz. 10.00 w systemie było już kolejne 2990 wniosków.

Wiceminister zaznaczył, że mimo dużego zainteresowania wszystko przebiegło bez przeszkód. - Urzędnicy świetnie wywiązywali się ze swoich zadań w pierwszym etapie. Możemy więc powiedzieć, że zakończył się on pełnym sukcesem - ocenił. - Teraz rozpoczynamy kolejny etap, w którym obywatele będą zgłaszać się już do urzędów po nowe dowody. Mamy nadzieję, że i on przebiegnie bezproblemowo - zapowiedział Okoński.



Podkreślił, że ministerstwo prosi w związku z tym, by urzędy jeszcze raz upewniły się, że dobrze się przygotowały do wydawania dokumentów i sprawdziły, czy potrzebne do tego systemy i urządzenia działają poprawnie, aby proces przebiegał sprawnie i bez opóźnień. - Urzędnicy przeszli odpowiednie szkolenia i mają odpowiednie materiały, ale w razie jakichkolwiek pytań resort służy pomocą - dodał Okoński.

Nowe e-dowody

Czas oczekiwania na dokument to maksymalnie 30 dni. Wszystko jednak wskazuje, że pierwsze e-dowody będzie można odebrać niebawem. Czy dokument jest już gotowy do odbioru, można sprawdzić online na stronie obywatel.gov.pl.



E-dowody to jeden z elementów systemu identyfikacji elektronicznej, który pozwala obywatelom na proste i wygodne załatwianie spraw drogą elektroniczną. Do tej pory Polacy mogli używać do tego Profilu Zaufanego. W innych sytuacjach do potwierdzania swojej tożsamości mogą korzystać z aplikacji mObywatel. Teraz dochodzi do tego jeszcze e-Dowód.



Wizualnie e-dowody będą podobne do tych, z których korzystamy do tej pory. Nową informacją na pierwszej stronie (awersie) będzie numer CAN, zapisany także w kodzie kreskowym na odwrocie. Numer ten będzie potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu i zabezpiecza dokument. Dodatkowym zabezpieczeniem są też numery PIN. E-dowód będzie działał bezstykowo – podobnie jak karty płatnicze, którymi można płacić zbliżeniowo.









Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe. Można jej nie aktywować przy odbieraniu dowodu i zrobić to później w dowolnym momencie. Jednak, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji e-dowodu, takich jak na przykład korzystanie z podpisu elektronicznego, trzeba będzie ustawić przy odbiorze swój własny kod PIN (cztery cyfry) oraz PIN do podpisu elektronicznego (sześć cyfr).



Podobnie jak obecna wersja, e-dowód będzie ważny przez 10 lat. Według planów dowody z warstwą elektroniczną będą zastępować dotychczasowo stosowane stopniowo – w miarę ich naturalnego procesu wymiany (na przykład z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty). Nawet jeśli ktoś ma ważny dowód osobisty, wymiana na nowy, który będzie wyposażony w warstwę elektroniczną, jest bezpłatna. Cały proces wymiany będzie jednak rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku.