Podkomisja sejmowa, powołana we wtorek przez Sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych, otrzymała do rozpatrzenia projekt ustawy o tak zwanych e-dowodach. Przewiduje on, że od marca 2019 roku rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o dowodach osobistych odbyło się 13 września. Projekt został wtedy przekazany Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która miała skonsultować go z Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Kto skorzysta?

Dowód elektroniczny ma być pomocny w komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Ma on jednoznacznie potwierdzać tożsamość właściciela oraz być pomocnym przy uwierzytelnianiu w e-usługach administracji publicznej i podpisywaniu dokumentów elektronicznych.

E-dowody od 2019 roku. "Nie wiemy, czy będą wygodne dla użytkownika" To jest rewolucja, ale do końca nie wiemy, czy będzie to dobre rozwiązanie. Dopó... zobacz więcej » Nowy dowód będzie wyposażony w środek identyfikacji elektronicznej (tzw. profil osobisty), który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online. W praktyce będzie to wymagało przyłożenia e-dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN.

Skorzystać z tego będą mogły zarówno osoby pełnoletnie posiadające nowy dowód, jak i małoletnie, które wyrobią sobie taki dokument. E-dowód będzie posiadał także podpis elektroniczny, który będzie tak samo ważny, jak podpis ręczny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wraz z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowało projekt, zapewnia, że dotychczas posiadanych dokumentów nie trzeba będzie wymieniać - zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Chętni będą jednak mogli wymienić dowód wcześniej. Proces wymiany dowodów potrwa do 2029 roku.

Zalety nowego dowodu

Nowy dowód nie tylko ma ułatwiać transakcje internetowe, ale także odprawę na lotniskach. Jak zapewniają autorzy projektu nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, będzie to możliwe dzięki aplikacji ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną "zdjęcie twarzy").

Dodatkowo, według informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji "E-dowód będzie również służył do potwierdzania obecności jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń usług medycznych".

Wydawanie nowych dowodów ma rozpocząć się w marcu przyszłego roku.