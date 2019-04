W pierwszym miesiącu, od kiedy istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie e-dowodu, zrobiło to ponad 323 tysiące osób - poinformował resort cyfryzacji. Jak dodano, do gmin trafiło już ponad 180 tysięcy dokumentów gotowych do odbioru, a prawie 40 tysięcy osób ma już nowy dokument.

Resort wyjaśnił, że ponad 302 tysiące wniosków o wydanie dowodu z warstwą elektroniczną (chipem) złożono w urzędach, a ponad 21 tys. przez internet.

"39 840 Polaków odebrało już swój e-dowód, w tym 31 980 dorosłych. 17 400, czyli ponad 75 proc. z nich, odbierając nowy dokument aktywowało warstwę elektroniczną" - dodano.

Najwięcej w Warszawie

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że do tej pory najwięcej e-dowodów wydano do tej pory w Warszawie - 2090 dokumentów. Na kolejnych miejscach są: Kraków - 740 dowodów, Wrocław – 630, Gdańsk - 530, Poznań - 490.



Ministerstwo przypomina, że jeśli w najbliższym czasie wybieramy się do urzędu po odbiór nowego dowodu, należy pomyśleć wcześniej o numerach PIN do e-dowodu. "Przy odbiorze dokumentu urzędnik poprosi Cię o ustalenie takich kodów. Jeśli wymyślisz je wcześniej - wizyta będzie krótsza" - dodano.



Szef resortu cyfryzacji wyjaśnił, że kody PIN są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać i podpisać. Czterocyfrowy PIN pozwoli na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy - do podpisu pisma.



"Pierwsze ustalanie obu kodów PIN odbywa się w urzędzie podczas odbioru dowodu. Jednak nie musisz tego wtedy robić. Możesz to ustalić później - w dowolnym urzędzie gminy. Warunek - musisz to zrobić osobiście" - podkreśliło ministerstwo.

Dokument z chipem

Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostały bez zmian.

Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. E-dowód umożliwia także zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach.



Resort cyfryzacji zapewnia, że nowy dowód jest bezpieczny. "Wykorzystane w e-dowodzie zabezpieczenia m.in. uniemożliwiają dostęp - bez wiedzy i zgody właściciela dokumentu – do zapisanych na nim danych" - zapewnił resort.