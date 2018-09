Dyrektywa o prawie autorskim kompletnie niczego nie zmienia dla prywatnych i niekomercyjnych użytkowników. Dotyczy tylko wielkich koncernów zarabiających na czyjejś twórczości, pracy i nakładach - powiedział w TVN24 Marek Frąckowiak, dyrektor Izby Wydawców Prasy. Podkreślił też, że nowe przepisy - wbrew głosom przeciwników - nie wprowadzają żadnej cenzury internetu.

Parlament Europejski poparł w środę projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczącym internetu. Nowa regulacja, która ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie, wzbudza wiele kontrowersji.

Przyjęcie stanowiska przez PE oznacza, że teraz będą mogły się rozpocząć negocjacje z Radą UE, w której zasiadają państwa członkowskie, nad ostatecznym kształtem regulacji.

Zwolennicy tych regulacji wskazują, że zmiana prawa jest konieczna, aby chronić twórców i dostosować przepisy do rzeczywistości. Z kolei przeciwnicy ostrzegają przed "cenzurą w internecie" i końcem wolności w sieci. Obawiają się, że każdy, kto udostępni zdjęcie lub link do jakiegoś tekstu, będzie musiał zapłacić za to jego autorom.

Czeka nas cenzura internetu? "Obawy są mocno bezpodstawne" Tak naprawdę ta dyrektywa o prawie autorskim w żaden sposób nie ogranicza praw,... zobacz więcej » Gościem TVN24 był w piątek dyrektor Izby Wydawców Prasy Marek Frąckowiak, który odpowiadał na nadesłane na Kontakt 24 pytania dotyczące wprowadzenia nowych przepisów.

1. Kogo dotyczy dyrektywa?



Marek Frąckowiak, Izba Wydawców Prasy: - Ten akt prawny kompletnie niczego nie zmienia dla prywatnych użytkowników. On dotyczy tylko wielkich koncernów zarabiających na czyjejś twórczości, pracy i nakładach. To dotyczy tylko komercyjnego wykorzystania. Wszyscy, którzy dzielą się treściami w internecie w celach niezarobkowych, dalej mogą to robić.



2. Czy nowe przepisy zabraniają udostępniania linków i memów?



- Przepisy nie wyłączają w żaden sposób obecnego dozwolonego użytku, a więc cytowania, linkowania czy prawa do robienia memów. Co więcej nowe regulacje wprowadzają nowe wyjątki w ochronie praw autorskich, a więc rozszerzają nawet zasadę dozwolonego użytku. Powtarzam, dla prywatnych użytkowników nie tylko nie zmieni się nic, ale (nawet - red.) zwiększa się ich ochrona i zakres praw.

Nie ma żadnego "podatku od linków". Od wielu miesięcy w tym prawie jest zapisane wprost, że nie dotyczy linkowania.

3. Dlaczego zmieniają się przepisy?



- Chodzi o pieniądze, które zarabiają wielkie koncerny internetowe wykorzystując czyjąś pracę, twórczość i nakłady. Z punktu widzenia wydawców prasy chodzi o tak zwane prawa pokrewne, czyli prawo do rekompensaty finansowej dla producenta treści, dla wydawcy, który ponosi koszty drukując gazetę, utrzymując redakcję czy wysyłając dziennikarzy w delegacje.

Te prawa pokrewne od dawna mają wszyscy inni producenci; producenci filmów, muzyki, nawet gier komputerowych. A wydawcy prasy ich nie mieli, bo 20 lat temu zapomniano wpisać je do dyrektywy. Chodzi o zwykłą, ludzką sprawiedliwość po to, żeby ktoś, kto w internecie zarabia na reklamach związanych z tymi treściami, po prostu zapłacił tantiemy czy licencję.

4. Cenzura internetu?



- Jeżeli ktoś narusza czyjeś prawa autorskie, to dyrektywa przewiduje pewne mechanizmy regulacji tego. Chodzi o kwestie wynagrodzenia, licencji bądź wycofania utworu naruszającego czyjeś prawa.

Jeśli gdzieś szukać cenzury w internecie, to to jest ta "cenzura". Ale to jest sprawdzenie, czy zrobiłem coś legalnie czy nie. Bo to tylko o to chodzi. Ta dyrektywa nie wprowadza żadnej cenzury.