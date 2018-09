Odtwórz: Rzecznik GDDKiA: mosty kontrolujemy co roku

W sobotę oddano do ruchu dwa odcinki drogi ekspresowej S3 na granicy województwa lubuskiego i Dolnego Śląska. W sumie to ponad 33 kilometry nowej trasy, między Nową Solą a Kaźmierzowem. Budowa drogi trwała prawie cztery lata i kosztowała 803 miliony złotych. Część pieniędzy wyłożyła Unia Europejska.

Inwestycja została zrealizowana w systemie "projektuj i buduj". Podstawowy zakres robót obejmował budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej o łącznej długości 33,3 km wraz z pięcioma węzłami i pozostałą infrastrukturą. Ponadto przebudowano lokalne drogi tak, by nie kolidowały z trasą ekspresową.

Ponad 33 kilometry dróg

Pierwszy odcinek, z Nowej Soli do Gaworzyc, ma 16,4 km długości. Wybudowany został za 355 mln złotych. Fragment pomiędzy Gaworzycami a Kaźmierzowem liczy 16,9 km, a kontrakt na jego budowę opiewał na blisko 448 mln złotych. Za realizację tych odcinków odpowiadała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

Powstała dwujezdniowa droga ekspresowa, na którą można wjechać poprzez jeden z pięciu węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Głogów Zachód i Głogów Południe. Wybudowano 33 obiekty mostowe, w tym estakadę o długości 160 m nad doliną rzeki Biała Woda oraz drogą powiatową (estakada pełni także funkcję przejścia dla zwierząt), Obwód Utrzymania Drogi, przebudowano także istniejącą sieć dróg w miejscu przecięcia nową S3.

GDDKiA podkreśla, że nowy odcinek pozwoli skrócić niemal o połowę czas przejazdu pomiędzy Nową Solą a Kaźmierzowem.

"Wreszcie urealnia się sen o dobrym połączeniu naszych portów z południem Europy. Stoimy na właśnie na takim ciągu komunikacyjnym, który pozwoli uruchomić olbrzymi potencjał tkwiący w zespole portów Szczecin – Świnoujście. Droga ekspresowa S3, która połączy nas niebawem z systemem dróg prowadzących na południe Europy, w Czechach, w Austrii właśnie ten potencjał pobudzi” – mówił podczas sobotnich uroczystości Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

"Budujemy drogi w miejscach, które były zapomniane. Dążymy do tego, aby Polacy widzieli, że można się czuć jak na Zachodzie, to główny cel gospodarczo-społeczny naszego rządu" – mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Kolejne odcinki

GDDKiA informuje, że jeszcze w tym roku odda do użytku dwa odcinku S3 - od Zielonej Góry do Nowej Soli oraz od autostrady A4 do Bolkowa w kierunku granicy z Czechami.

"Wyłoniliśmy też najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę przedłużenia S3 do granicy państwa. Ten ostatni 32-kilometrowy odcinek udrożni cały szlak drogowy wzdłuż zachodniej granicy Polski, od Szczecina do Lubawki. Przewiduje się zakończenie prac do 2023 roku" - czytamy na stronach GDDKiA.

Droga S3 docelowo połączy zespół portów morskich Szczecin - Świnoujście z południową granicą kraju. Stanowi nie tylko fragment korytarza paneuropejskiego łączącego Szwecję z Grecją, ale także szlaku łączącego okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry. Docelowa długość S3 to blisko 510 km.