Dwa lata 500 plus. "To program istotny, przełomowy, wyjątkowy"

Dwa lata 500 plus. "To program istotny, przełomowy, wyjątkowy" "Źródło: tvn24"

Program Rodzina 500 plus będzie w kolejnych latach stałą, kluczową częścią naszego programu społecznego - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami gminy Radymno. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że program "likwiduje, zmniejsza ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, szczególnie rodzin wielodzietnych".

- Mogę obiecać, że w kolejnych latach, na kolejnych wiele lat, będzie to kluczowa, stała część naszego programu, naszego programu społecznego - powiedział szef rządu w drugą rocznicę wprowadzenia Rodziny 500 plus. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku.

Jak ocenił, odbudowuje on godność polskich rodzin. - Moją podstawową ambicją jest zapewnienie ludziom spokojnego życia dla całych rodzin. Dzięki programowi rodzice mogą wysłać dzieci na różne zajęcia pozalekcyjne, co jest dla mnie największą wartością. Ten program odbudowuje godność polskich rodzin - podkreślił premier.



- Wygrywamy wojnę z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi, i tych kilkadziesiąt miliardów złotych odzyskanych przekazaliśmy na program 500 plus i inne programy społeczne. Czyli dzisiaj mogę powiedzieć, że to, co rząd PiS zrobił, to przede wszystkim zapewnienie spokojnego, bezpiecznego finansowania programu 500 plus - tak żeby ten program był stałym elementem na najbliższe wiele lat - dodał.

Trzy cele programu

Rafalska podkreśliła, że "poziom finansowania tego programu usytuował Polskę w czubie najlepszych krajów, które prowadzą dobrą politykę rodzinną"

Jak dodała, po dwóch latach funkcjonowania programu realizuje on trzy podstawowe cele. - Cel pronatalistyczny, rodzi się nas znacznie więcej. Polskich dzieci urodziło się ponad 403 tys. Dziękuję rodzicom, którzy podejmują ten trud - zaznaczyła.



Drugi cel to inwestycja w kapitał ludzki. - Bo chcemy, żeby ten dobrostan polskich dzieci był coraz lepszy - podkreśliła.



- Wiemy już, że program likwiduje, zmniejsza ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, szczególnie rodzin wielodzietnych - powiedziała. Dodała, że ponad 3 mln 600 tys. dzieci korzysta z tego programu.

Rafalska zaznaczyła, że 500 plus to program "istotny, przełomowy, wyjątkowy".

Jak dodała problem marnotrawienia pieniędzy wypłacanych w ramach programu Rodzina 500 plus "nie istnieje". - Jest marginalny, rodzice wiedzą, jak wydatkować środki z korzyścią dla dzieci - zaznaczyła.

Praca a 500 plus

We wtorek "Dziennik Gazeta Prawna", "Rzeczpospolita" i "Gazeta Wyborcza" - powołując się na raport Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) - podały, że wskutek wprowadzenia programu 500 plus w ciągu roku z rynku pracy wycofało się ponad 100 tys. kobiet. "DGP" napisał, że Instytut Badań Strukturalnych posługiwał się w swoich obliczeniach danymi z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, które publikuje GUS. Sprawdzany był okres od połowy 2016 r., kiedy rozpoczęto wypłaty świadczenia, do końca pierwszego półrocza 2017 r.

Jak powiedziała "Gazecie Wyborczej" jedna z autorek raportu IBS dr Iga Magda, "103 tys. to dolny próg wyliczeń - z powodów metodologicznych analizy nie uwzględniały kobiet mających troje lub więcej dzieci, a to w tej grupie dezaktywizacja zawodowa jest największa".

Z danymi IBS polemizował jednak resort rodziny i pracy. "Nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że jedynym czynnikiem wpływającym na wzrost bierności zawodowej kobiet pobierających świadczenie jest świadczenie wychowawcze" - oświadczyło ministerstwo.

"Przede wszystkim wzrosła liczba miejsc pracy, pewność zatrudnienia, przyspieszył wzrost wynagrodzeń. To przełożyło się na wzrost dochodów gospodarstw domowych, a tym samym mogło wpływać na indywidualne decyzje o czasowym zawieszeniu aktywności zawodowej kobiet" - podkreślono w stanowisku resortu.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Jak podało w środę ministerstwo rodziny i pracy wydatki na ten cel od początku funkcjonowania programu 500 plus wyniosły 42,62 mld zł.