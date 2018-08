Wsparcie dla rolników na przykład w przypadku nadurodzaju czy niskich cen płodów rolnych, poszerzenie możliwości ich bezpośredniej sprzedaży czy zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego - to niektóre filary rządowego Planu dla wsi, przedstawione w piątek przez wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego.

Jednym z nowych – jak mówił wiceminister na spotkaniu z rolnikami w Nakle Śląskim - rozwiązań jest umożliwienie większej niż dotąd bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych przez samych rolników, m.in. poprzez zwiększenie nieopodatkowanej wielkości obrotu takimi produktami z obecnych 20 tys. do 40 tys. zł. Po przekroczeniu tego progu rolnicy płacą 2-proc. podatek obrotowy. Zwiększony będzie też zasięg terytorialny, w ramach którego rolnik będzie mógł bezpośrednio oferować swoje produkty.

Bezpośrednia sprzedaż

Rolnicy stracili przez suszę ponad pół miliarda złotych. To jeszcze nie koniec Z powodu suszy poszkodowanych zostało 111,8 tysiąca gospodarstw, a powierzchnia... zobacz więcej » - Można będzie sprzedawać nie tylko, jak dotąd, jedynie we własnym ogródku czy domostwie, ale praktycznie wszędzie, gdzie ta sprzedaż jest interesująca dla odbiorców - np. do restauracji, stołówek czy wiejskich sklepików – wszędzie tam, gdzie handel jest usankcjonowany warunkami i odpowiedzialnością sanitarną, tam rolnicy mogą pójść bezpośrednio ze swoimi towarami – tłumaczył wiceminister Szymon Giżyński.

Większe dopłaty do paliwa

Zwiększony będzie także zakres dopłat do paliwa rolniczego. Giżyński przypomniał, że podniesiony będzie limit paliwa na 1 ha, od którego przysługiwać będzie zwrot akcyzy (z 86 litrów do 100 litrów). Większy limit paliwa (o 30 litrów) i większy zwrot akcyzy przysługiwać będzie rolnikom produkującym bydło.



Innym planowanym działaniem jest utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, którego celem ma być stabilizacja na rynkach rolnych. Jak mówił wiceminister, holding ma być także jedną z form zachęcenia producentów rolnych, by częściowo weszli również w rolę przetwórców.



- Holding nie będzie zaburzał rynku. Nie mają racji ci, którzy mówią, że to będzie ingerencja w wolny rynek – to będzie wejście w wolny rynek, ale dla jego umocnienia, dla wsparcia tych najbiedniejszych, najsłabszych, którzy obecnie, wskutek bezwzględnych mechanizmów, wypadają z tego rynku, kosztem substancji narodowej, bo to są polscy rolnicy – mówił Giżyński.

Pomoc w kryzysie

Na spotkaniu poruszony został też temat sytuacji na rynku owoców miękkich, które były w tym roku skupowane po rażąco niskich cenach. Resort chciałby wprowadzić długoterminowe umowy kontraktacyjne między plantatorami a zakładami przetwórczymi.