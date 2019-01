Odtwórz: Wyjątkowy pech kierowcy. Jego auto odholowano dwukrotnie i to tego samego dnia

Prawie 500 kilometrów dróg zostanie oddanych do użytku na przestrzeni całego 2019 roku – wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przesłanych tvn24bis.pl. Poniżej przedstawiamy, które odcinki i kiedy mają być zrealizowane w tym roku.

W 2019 roku kierowcom ma zostać udostępnione dokładnie 488,605 kilometrów odcinków dróg krajowych, ekspresowych i autostrad w ramach 37 inwestycji. Dla porównania w ubiegłym roku do użytku oddano ponad 321 km nowych dróg. Warto jednak przypomnieć, że na początku 2018 roku zakładano, że będzie to 450 km.

Obecnie kierowcy korzystają z 3730,7 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych.

- W 2019 roku planujemy umożliwić kierowcom skorzystanie z nowych, autostradowych kilometrów w ciągu A1 w województwie śląskim, kierowcy pojadą autostradą z Katowic do Częstochowy – zapowiada rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki.

- Do końca roku chcemy udostępnić możliwość podróży z Lublina do Warszawy, z wyjątkiem krótkiego odcinka obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi ekspresowej S17 - dodaje Krynicki.

- W województwie zachodniopomorskim, w 2019 roku planujemy otworzyć kolejne fragmenty trasy S6 od drogi ekspresowej S3 (w okolicach Szczecina) do Koszalina. W ciągu najbliższych 12 miesięcy chcemy domknąć również ekspresowe połączenie w ciągu S5 Poznania z Wrocławiem - podkreśla rzecznik.

Jak zaznacza Krynicki, plan oddania blisko 490 km dróg opracowano "przy założeniu, że zima skończy się 15 marca 2019 r. oraz nie wystąpią nowe okoliczności wydłużające proces inwestycyjny".

Pełna lista odcinków planowanych do oddania do 31 grudnia 2019 roku:

I kwartał:

- S8 Przeszkoda - Paszków ok. 11,6 km

- S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Jaroty – Ol. Wsch. ok. 9 km

II kwartał:

- S61 Obwodnica Suwałk ok. 12,8 km

Połowa roku:

- S6 Goleniów Północ - początek obw. Nowogardu ok. 19,8 km

- DK44 Obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 poprzez rondo czterowlotowe ok. 2,2 km

- S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km

III kwartał:

- A1 w. Blachownia - w. Zawodzie (odc. G) ok. 4,7 km

- A1 w. Zawodzie – w. Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km

- A1 w. Woźniki - w. Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km

- S3 w. Kaźmierzów - Lubin Północ ok. 14,4 km

- S5 Białe Błota – Szubin ok. 9,8 km

- S5 Szubin - Jaroszewo ok. 19,3 km

- S5 Maksymilianowo – Tryszczyn ok. 8,5 km

- S6 Płoty – Kiełpino ok. 14,6 km

- S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka ok. 6,1 km

- S17 gr. województw - w. Skrudki ok. 20,2 km

- S17 Obwodnica Garwolina - koniec obw. Gończyc ok. 12,2 km

- S10 Obwodnica Wałcza ok. 17,8 km

- S17 w. Skrudki - w. Kurów Zachód ok. 13,2 km

- S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek między węzłami Ol. Płd. i Ol. Jaroty ok. 4,9 km, III kwartał

- S17 koniec obw. Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km

IV kwartał

- S5 Jaroszewo – Mielno ok. 25,1 km

- S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km

-S5 Kościan Południe – Radomicko ok. 15,7 km



- S6 Nowogard – Płoty ok. 20,4 km



- S6 Kiełpino - Kołobrzeg Zachód ok. 24,1 km

- S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obw. Kołobrzegu w ciągu DK11 ok. 18 km

- S6 Ustronie Morskie - pocz. obw. Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km

- S6/S11 Obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od w. Bielice do w. Koszalin Zachód ok. 20,1 km

- S7 gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km

- S7 Lubień – Naprawa ok. 7,6 km

- S11 Obwodnica Szczecinka ok. 12 km

- S17 w. Lubelska - obw. Kołbieli ok. 15,2 km

- S17 obw. Kołbieli – obw. Garwolina ok. 13 km

- DK25 Obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km

- DK46 Obwodnica Myśliny ok. 3,1 km



- DK50/79 Obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km



