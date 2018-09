Chcemy, by droga S8 Wrocław-Kłodzko była drogą życia, nie śmierci - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego podpisania umowy na rozbudowę drogi S8.

Premier podkreślił, że to wydarzenie niezwykle ważne dla całego regionu, Dolnego Śląska, jego południowej części, Kotliny Kłodzkiej. - W szczególności dla wszystkich miast położonych wzdłuż drogi krajowej nr 8 – powiedział Morawiecki.



"Droga życia"

- My chcemy, żeby to była droga życia, żeby ta droga tchnęła nowe życie w południe Dolnego Śląska, żeby nie tylko przyciągała nowych turystów z całej Polski i całego świata, do tych przepięknych krajobrazów, do tych przepięknych ziem - powiedział.



- Ale również żeby łatwiej było można stąd wywozić towary, tworzyć nowe miejsca pracy, tworzyć i otwierać nowe fabryki. To jest część Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - również rozwój infrastruktury - dodał.



Morawiecki dziękował parlamentarzystom PiS z Dolnego Śląska, bo jak mówi – to oni zabiegali o to, by powstała droga ekspresowa z Wrocławia do Kotliny Kłodzkiej i granicy z Czechami. - Dziś podpisaliśmy stosowane dokument na przeprowadzenie pierwszych prac w tym kierunku - mówił.



Premier podkreślił, że budowa trasy S8 pozwoli uratować wielu ludzi, którzy giną na tej trasie w wypadkach, ale też przyczyni się do rozwoju południa Dolnego Śląska. - Oprócz wielkich arterii (…) my utworzyliśmy największy w historii III RP fundusz dróg lokalnych. Dla porównania PO i PSL przez osiem lat wydali na drogi lokalne z budżetu państwa około 5 mld zł, to jest tyle, a nawet mniej, ile my w ciągu roku, licząc też ten rok, wydamy na drogi lokalne - mówił.



- Droga S8 i drogi lokalne to drogi ku lepszej przyszłości Polski i Polaków - dodał Morawiecki.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Odcinek S8 Wrocław-Kłodzko

Najniebezpieczniejsza w Polsce