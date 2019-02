Wszyscy, którzy chcą otrzymać nowy dowód osobisty bez warstwy elektronicznej, muszą się pospieszyć. Wniosek przez internet można składać do wtorku 26 lutego do północy, a drogą tradycyjną do piątku 1 marca do 11.30 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji.

Wnioski na nowe e-dowody, czyli dowody osobiste z warstwą elektroniczną, będą przyjmowanie od 4 marca.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił na konferencji prasowej, że "proces wdrażania będzie się wiązał z pewnymi niedogodnościami przejściowymi związanymi z koniecznością rekonfiguracji systemów państwowych po to, żeby to nowe rozwiązanie mogło być wdrożone".

- Najważniejszy problem, który przewidujemy, jest związany z wnioskami składanymi właśnie o wydanie dowodu jeszcze w starej wersji, chcemy bowiem, żeby ten proces jeszcze został w całości obsłużony, to znaczy, żeby jak największa liczba obywateli, którzy chcą złożyć wniosek o dowód w starej wersji, mogło to zrobić bez przeszkód, a przynajmniej z jak najmniejszymi obciążeniami - dodał.

Poprawki do wniosku

E-dowody już od marca. Testy w kolejnych miastach Na miesiąc przed wydaniem nowych dokumentów w 34 urzędach miast i gmin testowane... zobacz więcej » Jak powiedział minister, centralna usługa wnioskowania o dowód online będzie wyłączona w przyszłym tygodniu w nocy z wtorku na środę, "żeby wszystkie te wnioski mogły zostać obsłużone, przede wszystkim chodzi o wnioski, które będą wymagały poprawek".

Najczęstszym błędem przy składaniu wniosku o dowód online jest dołączenie nieodpowiedniego zdjęcia, więc - jak wyjaśniał szef MC - chodzi o to, by urząd miał czas na reakcję, a wnioskodawca na przesłanie odpowiedniego zdjęcia.



- Po pierwsze prosimy, by ci wszyscy, którzy chcą zrobić to (złożyć wnioski o starą wersję dowodu) drogą elektroniczną, zrobili to najpóźniej do północy w przyszły wtorek. Po drugie, prosimy, by sprawdzali swoje skrzynki na ePUAP, bo tam też będzie komunikacja, czy ten wniosek wymaga poprawy, czy nie. Prosimy także o poprawienie ustawień w skrzynce, tak by umożliwić odbieranie drogą mailową komunikatów i informacji, które będą automatycznie przesyłane - mówił Zagórski.



Według ministra cyfryzacji metodą tradycyjną w urzędzie wnioski o wydanie dowodu bez warstwy elektronicznej będzie można składać do piątku 1 marca do godziny 11.30. Po 12.00 przyjmowanie wniosków na starych formularzach już nie będzie możliwe. Jak tłumaczył, po tym czasie będzie wgrywane nowe oprogramowanie i dokonywana rekonfiguracja systemu rejestrów państwowych.

Nowe dowody

Minister Zagórski zapewniał także, iż urzędy przygotowują się na wydawanie nowych dowodów.

- Urzędy zostały wyposażone w niezbędny sprzęt, ten sprzęt został skonfigurowany. Około 300 urzędów nie potwierdziło nam prawidłowego funkcjonowania u nich już sprzętu podłączonego, jesteśmy w komunikacji z tymi urzędami - poinformował. Jak mówił, do 28 lutego potrwają szkolenia urzędników organizowane w urzędach wojewódzkich, a kurs e-learningowy ukończyło już ponad 4,5 tys. osób.



- Trwają testy, możemy powiedzieć, że wszystkie scenariusze, które sobie założyliśmy, potwierdzają gotowość i sprawność systemu. Cały proces będziemy weryfikowali do ostatniego momentu i mamy nadzieję, że odbędzie się to w sposób możliwie niezakłócony. Także wydawanie nowych dowodów. Szacujemy, że pierwsze dowody powinny zostać wydane w ciągu kilku dni od 4 marca - powiedział Marek Zagórski.