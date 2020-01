Ponad 1,2 miliona Polaków powinno w tym roku złożyć wnioski o nowy dowód osobisty - poinformowało w czwartek Ministerstwo Cyfryzacji. W przypadku miliona osób ma to związek z końcem ważności dotychczas używanego dokumentu. Resort zachęca, aby wnioski o nowe dowody składać przez internet.

"Niemal 1 050 000 osobom kończy się w tym roku ważność dowodu osobistego. Dodatkowo w najbliższych miesiącach swój pierwszy dowód wyrobi sobie ponad 160 tysięcy młodych ludzi. Wnioski o nowe dokumenty można składać online" - poinformował resort w komunikacie.



Jak dodano, "w sumie ponad 1 200 000 Polaków z różnych przyczyn będzie składało wnioski o nowe dokumenty".

"Jedni - bo ich dowód ma już 10 lat. Drudzy - bo do tej pory nie mieli dowodu, a urodzili się w 2002 roku, więc właśnie wchodzą w dorosłość. I jednym, i drugim polecamy załatwienie tej sprawy przez internet" - czytamy.

Wniosek przez internet