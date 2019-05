Związek Banków Polskich wraz z kilkoma podmiotami ostrzega przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. "Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet" - czytamy w komunikacie.

Eksperci poinformowali, że przestępcy podszywają się pod serwisy oferujące szybkie przelewy, na przykład Dotpay, PayU, czy Przelewy24. "Podstawione strony przestępców wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne zatwierdzające przelewy" - podano.

ZBP ostrzega

W komunikacie wskazano, że ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. "Problem jest poważny - tylko w marcu odnotowano ponad 100 różnych stron udających pośredników płatności, używanych przez przestępców. Nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji na przykład zaciągnięcia zobowiązań finansowych" - czytamy.



Zwrócono uwagę, że przestępcy używają różnych sposobów, by ściągnąć ofiary na fałszywe strony.

Użytkownicy mogą być do nich kierowani przez linki w SMS-ach, komunikatorach internetowych lub poprzez fałszywe sklepy internetowe.

Co zrobić

Jak radzą eksperci, aby nie zostać ofiarą przestępców należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów.



Po pierwsze, należy uważać na wszystkie wiadomości o konieczności zapłaty lub dopłaty drobnych kwot (na przykład 0,76 zł) zawierające link do strony udającej pośrednika płatności. "Przed wykonaniem przelewu skontaktuj się z firmą, która figuruje jako nadawca wiadomości (na przykład operator telekomunikacyjny, sklep czy serwis internetowy)" - wskazano.

Po drugie, jeśli strona prosi o login i hasło do bankowości internetowej, należy sprawdzić w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie należy logować się na tej stronie. Nie należy również podawać tam swoich danych.

Ponadto, jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL oraz najbliższej jednostce policji.

Banki ostrzegają

Autorami komunikatu są: Prokuratura Krajowa, Komenda Główna Policji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP.

Ostrzeżenie w tej sprawie zamieściły na swoim stronach między innymi Credit Agricole i Bank Pocztowy.