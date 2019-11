W czwartek weszło w życie rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu pojazdów na paliwa alternatywne, w tym aut elektrycznych. Środki będą pochodziły z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Na początku listopada dokument podpisali ustępujący ministrowie energii Krzysztof Tchórzewski oraz finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jak informował wcześniej resort energii, głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad i warunków udzielania wsparcia na zakup nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne oraz warunków rozliczania tego wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Dopłaty do aut

Kolejnym krokiem po wejściu w życie rozporządzenia jest ogłoszenie naboru wniosków o dopłaty. Ma to nastąpić w pierwszej połowie grudnia. Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu pojazdów, będą musiały złożyć wnioski o wsparcie.

Pieniądze będą wypłacane po złożeniu przez osobę fizyczną kopii: faktury zakupu nowego pojazdu, dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu, dokumentu ubezpieczenia zakupionego pojazdu. Dokumenty należy dostarczyć nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

Blisko 161 kilometrów nowych dróg do końca 2019 roku. Oto lista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić kierowcom do ko... zobacz więcej » Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych. "W przypadku, gdy wsparcie na zakup pojazdu nie zostało wypłacone z powodu wyczerpania środków dostępnych w ramach danego naboru, to wsparcie takie jest wypłacane osobie fizycznej lub osobom fizycznym w następnym naborze w pierwszej kolejności" - czytamy w rozporządzeniu.

Osoby fizyczne, czyli zwykli Kowalscy, będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30 procent ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy czym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 tysięcy 500 złotych, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 tysięcy złotych. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 tysięcy złotych, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 tysięcy złotych.

Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar obecnie nabywcy mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przy zakupie siedmiu modeli aut: Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Renault Zoe, smart EQ fortwo, smart EQ forfour, Skoda Citigo-e iV i Volkswagen e-up.

Samochody z napędami alternatywnymi

Z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i firmy KPMG wynika, że w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku zarejestrowano 410,8 tysiąca nowych samochodów osobowych. To o 1,9 procent więcej w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.



Od początku tego roku - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - o 60,3 procent wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. Od stycznia do września br. zarejestrowano 28 558 takich pojazdów. Jak podano w raporcie, ponad 26,5 tysiąca stanowiły te z napędem hybrydowym. Samochodów elektrycznych było 1924.

W raporcie oceniono, że niezmiennie "zdecydowanie" więcej aut zasilanych alternatywnie kupują firmy.