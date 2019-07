Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych. W przypadku auta na prąd dopłata może sięgnąć 37,5 tysiąca złotych. Ale są warunki.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby wsparcie otrzymać, trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek i spełnić szereg warunków. ME proponuje, by dopłata obejmowały pojazdy fabrycznie nowe, po raz pierwszy rejestrowane na terytorium Polski.



W przypadku pojazdu napędzanego wyłącznie energią elektryczną, dopłata może wynieść 30 procent ceny zakupu, nie więcej jednak niż 37,5 tysiąca złotych. Przy czym kupowany samochód nie może być droższy niż 125 tysięcy złotych. W przypadku auta droższego - dopłata nie przysługuje.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Dopłaty do zakupu samochodu

W przypadku pojazdu napędzanego energią elektryczną, wytwarzaną z wodoru w zainstalowanych w aucie ogniwach paliwowych, dopłata może sięgnąć 30 procent ceny nabycia, nie więcej jednak niż 90 tysięcy złotych. Wodorowe auto nie może być droższe niż 300 tysięcy złotych.



Firmy ratują sprzedaż aut elektrycznych. Skokowy wzrost 945 - tyle elektrycznych samochodów osobowych zarejestrowano w Polsce w pierwszy... zobacz więcej » Warunkiem otrzymania dopłaty ma być użytkowanie samochodu przez co najmniej rok od zakupu, a w czasie tego roku będzie zarejestrowany w Polsce i dopuszczony do ruchu. Ma również posiadać ubezpieczenie Auto Casco.



Dodatkowym warunkiem wypłacenia wsparcia jest ustanowienie "zabezpieczenia zwrotu wsparcia wraz z należnymi odsetkami i zaakceptowanie przez Zarządzającego dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń".

Zgodnie z projektem formą zabezpieczenia takim może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.



Co to oznacza w praktyce? W przypadku naruszenia warunków udzielenia wsparcia, "wsparcie wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, trzeba będzie zwrócić. Wyjątkiem jest złamanie zobowiązań w wyniku działania "siły wyższej lub osoby trzeciej, za którą beneficjent nie ponosi odpowiedzialności".



Konsultacje w sprawie projektu mają potrwać do 22 lipca.