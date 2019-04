Program Dobry start ma być kontynuowany w kolejnych latach. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy zakładają też między innymi podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Po raz pierwszy program Dobry start objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018-2019. Świadczenie było wówczas wypłacane na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Przygotowany przez resort rodziny projekt przewiduje, że analogiczne rozwiązane zostanie przeniesione na grunt ustawowy.



"Uregulowanie prawa do świadczenia dobry start w ustawie zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" - wskazano w uzasadnieniu.



Tak jak dotychczas, rodzinom przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie Dobry start wynoszące 300 złotych na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Projekt przewiduje, że świadczenie będzie przysługiwać także na uczniów szkół dla dorosłych, w tym policealnych.

Minister rodziny Elżbieta Rafalska w lutym informowała, że program Dobry start w roku szkolnym 2018-2019 cieszył się dużym zainteresowaniem i skorzystało z niego około 3,1 miliona rodzin i ponad 4,4 miliona dzieci.

Świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodu rodziny. Przyznawanie i wypłata świadczenia Dobry start będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiat.



Wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020 drogą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia, zaś elektronicznie od 1 lipca. Jeśli kompletny wniosek będzie złożony w lipcu lub sierpniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do końca września (a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego).



W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, świadczenie będzie wypłacane w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zmiany w alimentach

Projekt przewiduje też kilka zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin.