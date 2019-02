Program Dobry start wpisał się na stałe w politykę rodzinną rządu i będzie kontynuowany w następnych latach - zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak poinformował "Dziennik Gazeta Prawna" program ma być gwarantowany ustawą.

Zgodnie z ustaleniami "DGP", zmiany jeszcze w tym tygodniu osobiście ogłosi premier Mateusz Morawiecki. Nad projektem ustawy już pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Sejm ma ją przyjąć jeszcze przed wakacjami, bo 1 lipca rodzice będą mogli składać wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną na kolejny rok" - czytamy w gazecie.

To istotna różnica, ponieważ świadczenia z programu w ubiegłym roku były wypłacane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Nie było zatem wcale pewne, że Dobry start będzie kontynuowany w kolejnych latach. Tymczasem wprowadzenie świadczenia ustawą zapewni mu stabilność finansową. Podobnie jak w przypadku innego sztandarowego programu - Rodzina 500 plus.

Wątpliwości opozycji

Według gazety, dla premiera wpisanie programu Dobry start na stałe do polskiego prawa to priorytet, a zarazem realizacja obietnic złożonych w ubiegłym roku w ramach tzw. piątki Morawieckiego.

Zdaniem opozycji to zagrywka pod wybory. - Chodzi o to, żeby przed wyborami stworzyć wrażenie, że będzie to coś nowego, choć w rzeczywistości będzie to dawanie drugi raz tego samego - wskazała w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" poseł Marzena Okła-Drewnowicz z PO-KO.

- Ustawa ma gwarantować, że każda następna partia, która wygra wybory, nie będzie mogła tak łatwo zrezygnować z dofinansowania wyprawek - oceniła Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15.

Koszt realizacji programu to około 1,4 mld zł rocznie. Finansowanie wyprawki zapisano w ustawie budżetowej na 2019 rok.

Dobry start "będzie kontynuowany"

Po raz pierwszy program Dobry start objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłatę świadczenia realizowały gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – powiaty. W ramach programu przysługiwała wyprawka szkolna w wysokości 300 zł.

Pieniądze przysługiwały niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w szkole).

Minister Rafalska w rozmowie z PAP podkreśliła, że Dobry start wpisał się na stałe w politykę rodzinną rządu i będzie kontynuowany w następnych latach.

Zaznaczyła, że program nie miał charakteru pomocy socjalnej - każdy uczeń mógł z niego skorzystać. - Bardzo trudny dla rodzin jest zawsze okres powakacyjny, kumulują się spore wydatki związane z wyposażeniem uczniów do szkoły i właśnie to był ten główny cel programu. To, co jest ważne, on nie miał charakteru programu socjalnego, bo nie stosowano tu żadnego kryterium dochodowego, a więc każdy uczeń mógł z niego skorzystać - podkreśliła Rafalska.



Jak dodała, program cieszył się dużym zainteresowaniem i skorzystało z niego około 3,1 mln rodzin i ponad 4,4 mln dzieci.