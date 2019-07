Od poniedziałku drogą internetową można składać wnioski o wypłatę wyprawki szkolnej w wysokości 300 złotych w ramach programu Dobry start. Program obejmuje wsparciem 4,6 miliona uczniów.

Pierwszego dnia przyjmowania wniosków, do godziny 6 rano złożono ich online prawie 10 tysięcy - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Wnioski

Świadczenia z programu Dobry start mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu 500 plus. Nie przysługują jednak "z urzędu".

Od poniedziałku wniosek można złożyć przez portal Emp@tia lub stronę internetową banku. Od 1 sierpnia będzie można skorzystać z metody tradycyjnej. Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

500 plus na każde dziecko. Najważniejsze pytania i odpowiedzi Co się zmieniło w rozszerzonym programie Rodzina 500 plus? Na siedem najważniejs... zobacz więcej » Wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie odpowiemy na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo jeśli złożymy go po terminie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Jeśli nie zrobi się tego do dnia - pieniądze przepadną.

Opieka naprzemienna

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 złotych.

Wypłata świadczeń

Jeśli kompletny wniosek wpłynie w lipcu lub w sierpniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do końca września, a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, świadczenie będzie wypłacane do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dla kogo

300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" Program Dobry start ma być kontynuowany w kolejnych latach. Ministerstwo Rodziny... zobacz więcej » Świadczeniem Dobry start jest objęty każdy uczeń, który nie ukończył 20 lat bądź 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym (np. kończąc 20 lat w maju można złożyć wniosek i otrzymać pieniądze z programu Dobry start we wrześniu).



Świadczenie nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tak zwanej zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Koszt programu

W pierwszym roku działania programu, wypłacono łącznie ponad 4,3 miliona świadczeń Dobry start. W ubiegłym roku program kosztował 1,305 miliarda złotych. Zgodnie z szacunkami, w 2019 roku program będzie kosztował 1,442 miliarda złotych.

Należy pamiętać, że oprócz 300 złotych na wyprawkę wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych otrzymują podręczniki i ćwiczenia. Kupuje je szkoła ze środków przekazanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.