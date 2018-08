Co najmniej 10 minut zaoszczędzą kierowcy jadący z Lublina do Radomia. Do użytku oddano blisko 12-kilometrowy łącznik od węzła Kurów Zachód na S17 do mostu na Wiśle w Puławach.

Tym samym połączono funkcjonującą od lipca 2008 roku pierwszą część obwodnicy Puław z oddaną do użytku w 2013 roku drogą ekspresową S17.

W oddaniu drogi do ruchu wzięli udział: premier Mateusz Morawiecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Jacek Gryga. Szef polskiego rządu zapowiedział, że "region Polski Wschodniej będzie jednym z kluczowych regionów, gdzie będą lokowane inwestycje infrastrukturalne".

Kilkanaście kilometrów dróg

W ramach budowy dojazdu od węzła Kurów Zachód do mostu w Puławach zbudowano od podstaw odcinek nowej dwujezdniowej trasy o długości około 10,5 km oraz dobudowano drugą jezdnię do istniejącej (na odcinku około 1,4 kilometra) wraz z wiaduktem nad linią kolejową.

Powstały między innymi węzły Puławy Azoty, Puławy Wschód i Końskowola, cztery wiadukty drogowe, trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego.

Wykonawcą było konsorcjum firm: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń.









Unijne wsparcie

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace budowlane kosztowały około 233 mln zł, a wartość całego projektu wyniosła około 309 mln zł (roboty budowlane plus opracowanie dokumentacji, odszkodowania za nieruchomości, prace archeologiczne, nadzór nad budową).



Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to około 2,2 mld zł, w tym wkład unijny wynosi prawie 1,2 mld zł. Projekt S17 obejmuje budowę 70,49 km dróg ekspresowych.