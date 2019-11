We wtorek przed południem na Lotnisku Chopina w Warszawie symbolicznie zainaugurowano przystąpienie Polski do amerykańskiego programu bezwizowego. - Chodźcie, przyłączcie się do dzisiejszego świętowania i korzystajcie z możliwości podróżowania między Stanami Zjednoczonymi a Polską - mówiła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W symbolicznym rozpoczęciu programu ruchu bezwizowego na Lotnisku Chopina w Warszawie wzięli udział między innymi ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski i szef Lotniska Chopina Mariusz Szpikowski.

- Świętujemy dziś przystąpienie Polski do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego, więc nie będę wygłaszać przemówienia. Powiem tylko: chodźcie, przyłączcie się do dzisiejszego świętowania i korzystajcie z możliwości podróżowania między Stanami Zjednoczonymi a Polską - powiedziała ambasador USA.



Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild zaznaczył, że od 11 listopada można podróżować do Stanów Zjednoczonych bez zbędnych formalności. - Setki milionów złotych zostaną zaoszczędzone przez naszych turystów i biznesmenów, a podróż do USA stanie się szybsza i efektywniejsza - dodał.

Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski podziękował ambasador USA, którą nazwał "aniołem stróżem" kampanii prowadzonej przez przewoźnika. - Jestem głęboko przekonany, że bez takiego przyjaciela, jakiego mamy w Georgette, ta akcja by się nie udała i nie mielibyśmy dzisiaj tego ogromnego sukcesu - powiedział.

Symboliczna odprawa poprzedziła start samolotu LOT z Lotniska Chopina do Los Angeles.

System ESTA

O włączeniu Polski od 11 listopada do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego poinformowali w środę na wspólnej konferencji ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher i prezydent Andrzej Duda. Informacja o tym znalazła się tego samego dnia w komunikacie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych.

By pojechać do Stanów Zjednoczonych, nie jest już konieczna wiza, tylko znacznie tańsza i prostsza do uzyskania zgoda w elektronicznym systemie autoryzacji ESTA.

Rejestracja w systemie ESTA kosztuje 14 dolarów i jest znacznie tańsza niż opłata wizowa (160 dolarów). Krótszy jest w jej przypadku również czas wypełniania formalności – to około 20 minut. Rekomenduje się dokonanie tego na minimum 72 godziny przed przybyciem do USA.

Zgoda w systemie ESTA jest wydawana na dwa lata. W tym czasie można odwiedzać USA wielokrotnie, ale nie można podejmować pracy, a żaden pobyt nie może przekroczyć 90 dni. Podróżni z już otrzymaną wizą nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA. Mogą dalej korzystać z wizy.

Autoryzacji na nowych zasadach nie otrzymają z reguły osoby, którym w przeszłości odmówiono wizy lub które "miały problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyjnego USA" - czytamy na stronie amerykańskiej ambasady w Polsce.

Program ruchu bezwizowego nie obejmuje też osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen.

W przypadku braku otrzymania autoryzacji ESTA można ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub konsulacie USA.