Za nami Wielkanoc i kilka dni odpoczynku od pracy. Następna okazja do zaplanowania krótkiego urlopu nadarzy się już za kilka dni. Wszystko za sprawą zbliżającego się Święta Pracy oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja.

W kalendarzu na 2019 rok znajdziemy trzynaście dni ustawowo wolnych od pracy.

Po Nowym Roku (1 stycznia), Święcie Trzech Króli (6 stycznia) oraz Wielkanocy i Poniedziałku Wielkanocnym (21-22 kwietnia) kolejnymi dniami wolnymi od pracy będą Święto Pracy (1 maja) oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja. Przypadają one w środę i piątek.

Majówka 2019

Jeśli weźmiemy jeden dzień wolnego (2 maja w czwartek), to będziemy mogli odpoczywać przez 5 dni (1-5 maja). Jeżeli jednak weźmiemy wolne także 29 i 30 kwietnia (poniedziałek i wtorek), to nasz urlop wydłuży się do 9 dni (27 kwietnia - 5 maja). Majówka 2019 - kalendarz

Boże Ciało 2019 - 4 dni wolnego w czerwcu

Kolejna okazja do odpoczynku nadarzy się w czerwcu. 20 czerwca (czwartek) to święto Bożego Ciała. Jeśli więc weźmiemy jeden dzień wolnego (w piątek 21 czerwca), to będziemy mogli cieszyć się z czterech dni wolnego.

Wolny piątek w sierpniu

Z czterech wolnych dni z rzędu będą mogli cieszyć się również ci, którzy wezmą urlop w piątek 16 sierpnia. Dzień wcześniej wypada bowiem Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Listopad i grudzień

Na dłuższy urlop będą mogli wyjechać ci, którzy wezmą 5 dni wolnego w dniach 4-8 listopada. Dzięki temu otrzymają łącznie 11 dni wolnego, bo piątek 1 listopada (Wszystkich Świętych) i poniedziałek 11 listopada (Święto Niepodległości) to dni świąteczne, a 9 i 10 to weekend.

Jeżeli weźmiemy 5 dni urlopu przed i po Bożym Narodzeniu (chodzi o dni 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia), to zyskamy łącznie 12 dni wolnego, bo 1 stycznia to środa. Kiedy dodamy do tego wolne 2 i 3 stycznia 2020 r., to łącznie wyjdzie nam aż 17 dni wolnego, bo Święto Trzech Króli wypada w poniedziałek.

